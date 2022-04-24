Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сохранять душевный покой

Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сохранять душевный покой

День торжества инстинктов, которые могут толкать на необдуманные поступки, за которые впоследствии будет стыдно.

Впрочем, этого можно будет избежать, если сохранять душевный покой: надо признать, что сделать это окажется делом непростым, но затраченные усилия себя оправдают – негатив, не вырвавшись наружу, позволит не только оставаться в хорошем настроение, но и не испортит отношений с окружающими. С этой же целью не стоит вступать в конфликты – начавшись сегодня, они могут продлиться долго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 апреля для Овнов

Оградить себя от негатива окружающего мира и населяющих его людей можно будет, отказавшись от общения с последними: чем меньше злых слов вы услышите, тем легче будет у вас на душе.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 апреля для Тельцов

Главное сегодня – контролировать свои слова: под влиянием минутного раздражения можно будет сказать нечто такое, что не исправишь даже многочисленными извинениями.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 апреля для Близнецов

В вашем окружении – с большой долей вероятности – окажутся люди, которые захотят вывести вас из себя и энергетически подпитаться вашими эмоциями – не стоит поддаваться на их провокации.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 апреля для Раков

Упадок сил, который вы можете почувствовать сегодня, будет предопределен не болезнями, а усталостью – нынешний день на редкость благоприятен для отдыха, восстановления и релакса.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 апреля для Львов

Не стоит вступать в дискуссии с людьми, которые по какой-то причине вам неприятны: пытаясь переспорить их, вы можете "завестись" с полуоборота и потратить время и силы без всякой пользы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 апреля для Дев

Мнительность и впечатлительность, которые будут свойственны вам в это время, легко могут сделать вас пешкой в чужих руках – чтобы подобного не произошло, лучше не общаться с малознакомыми людьми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 апреля для Весов

Важно быть максимально осторожными, высказывая пожелания другим людям, даже если они заслуживают негативного отношения: все, что будет сказано в чей-то адрес, вернутся бумерангом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 апреля для Скорпионов

День, когда окружающие вас люди поневоле – в силу обстоятельств – снимут маски, вследствие чего вы сможете увидеть их исинное лицо: у кого-то оно будет хуже, а кого-то и лучше, чем то, к которому вы привыкли.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 апреля для Стрельцов

Несмотря на праздник, от встреч с друзьями и родными лучше отказаться: велика вероятность того, что – особенно под влиянием винных паров – вы наговорите друг другу лишнего, что надолго ухудшит отношения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 апреля для Козерогов

Несмотря на свойственный вам трудоголизм, звезды призывают вас хотя бы в этот праздничный день сделать перерыв, все равно толку от приложенных усилий вы не увидите, так что лучше перевести дух и отдохнуть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 апреля для Водолеев

День, когда ссора с самыми серьезными последствиями может возникнуть – как пламя возгорается из искры – из любого пустяка, поэтому необходимо продумывать каждое свое слово, не говоря уже о действиях.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 апреля для Рыб

Как бы вам ни хотелось заняться какой-то работой – как профессионального, так и бытового свойства – делать этого не стоит, поэтому лучше посвятить время отдыху – силы вам понадобятся уже завтра.

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