Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда ощущение всесилия окажется обманчивым

Гороскоп на 24 апреля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Ощущение всесилия, которое мы можем почувствовать, окажется обманчивым, но понять мы это может с опозданием — когда масса ошибок уже будет совершена, а исправить их окажется делом сложным и хлопотным, а в некоторых случаях и вовсе — невозможным. В это время также нельзя хвастаться своими достижениями — как уже достигнутыми, так и теми, которые пока только находятся на стадии планов — так легко сглазить любой проект, даже считавшийся решенными.

Овен

Необходимо отказаться от любых финансовых операций — даже тех. Которые могут показаться вам незначительными: их результатом — к большому вашему сожалению — могут стать серьезные материальные потери.

Телец

День не подходит для бурного веселья, даже если для него есть весомый повод: нарушив этот запрет, вы рискуете потратить впустую энергию, которая необходима вам для решения важных профессиональных вопросов.

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Близнецы

Если у вас нет возможности отказаться от работы вообще, постарайтесь сосредоточиться на одном, но очень важном деле, не позволяя себе распылить силы на множество мелких и незначительных задач.

Рак

Успех в этот день будет сопутствовать тем, кто сможет найти золотую середину между активными действиями и пассивным отдыхом, — так вы сможете сделать все, что запланировали, и при этом не переутомиться.

Лев

Соблазн потратить много денег на то, без чего легко можно обойтись, будет велик, но ему необходимо противостоят, иначе вы можете потерять контроль над финансовыми потоками и до следующей зарплаты остаться ни с чем.

Дева

Сохранить добрые отношения с друзьями поможет полный отказ от общения с ними, в противном случае вероятен конфликт, который вспыхнет на ровном месте, но при этом приведет к более чем серьезным последствиям.

Весы

Относиться к своим близким терпимо и толерантно необходимо всегда, но в этот день — особенно: неосторожные высказывания, которые они позволят себе по недомыслию, не должны становиться поводом для ссоры.

Скорпион

Постарайтесь не делать скоропалительных выводов их фактов, которые станут вам известны в этот день: существует опасность того, что вы неправильно их истолкуете, а, значит, сделаете неправильное заключение.

Стрелец

От работы в этот день необходимо отказаться — все равно от нее сегодня не будет никакого толку, так что лучше уделить внимание тем из ваших близких, кто в нем особенно нуждается — пожилым родителям и детям.

Козерог

Ссора с любимым человеком в этот день чревата серьезным — вплоть до расставания — конфликтом, поэтому — если, конечно, есть хотя бы минимальная возможность — нужно отказаться от общения с ним.

Водолей

Дела, начатые в этот день, заведомо обречены на провал, так что лучше не спешить с реализацией новых проектов, а вот обдумывать их и составлять план профессиональных действий на будущее вам никто помешать не может.

Рыбы

Почувствовав, что жизненные силы утекают как вода в песок, подумайте о том, что поможет вам их восстановить — для одних прекрасным отдыхом станет поход в театр или на выставку, для других — прогулка в парке.

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