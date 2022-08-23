Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит размениваться на мелкие дела

День, когда не стоит размениваться по мелочам и тратить время и энергию на незначительные дела.

Зато можно – и нужно – браться за серьезные проекты – они пойдут, как по накатанной. Рекомендуется также составлять планы на будущее – удастся не только правильно определить цели, но и учесть все нюансы тактики и стратегии для их достижения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 августа для Овнов

Можно оформлять любые финансовые сделки, а вот от начала новых дел, заключения важных договоров и переговоров с партнерами представителям вашего знака сегодня лучше отказаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 августа для Тельцов

Неожиданное, но закономерное событие может принести понимание истинного жизненного предназначения и тем самым перевернуть существование с ног на голову – в буквальном смысле этих слов.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 августа для Близнецов

Главное в этот день – избежать волнений по любому, даже действительно важному поводу: чрезмерная эмоциональность может не лучшим образом сказаться на вашем самочувствии.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 августа для Раков

Найти выход из запутанной ситуации удастся, прислушавшись к внутреннему голосу – именно он, опираясь на доводы подсознания, подскажет единственно верное решение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 августа для Львов

Необходимо взять на вооружение мудрость героини культового романа, в любой сложной ситуации говорившей: "Я подумаю об этом завтра", – возможно, за это время проблемы самоликвидируются.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 августа для Дев

Решение любых вопросов – как профессионального, так и бытового свойства – лучше отложить на другой день: сегодня велика вероятность серьезного и досадного промаха.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 августа для Весов

Желательно посвятить день отдыху, но только в том случае, если он будет активным – времяпрепровождение на диване перед телевизором пользу организму не принесет, а значит, не зачтется.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 августа для Скорпионов

Лучший способ побороть плохое настроение, которое будет преследовать в этот день, – прогулка на свежем воздухе и занятие любимым делом, ведь хобби может принести не только удовольствие, но и деньги.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 августа для Стрельцов

Могут неожиданно обостриться хронические заболевания – необходимо вспомнить о мерах, которые прописал врач: принимать – согласно графику – таблетки и придерживаться диеты.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 августа для Козерогов

В этот день как никогда нужно – и важно – общение с друзьями и близкими людьми: даже в режиме онлайн – не говоря уже о реале – они смогут поддержать ваше настроение на позитивном уровне.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 августа для Водолеев

Необходимо уделить внимание детям или старшим родственникам: если – по понятной причине – нет возможности их навестить, нужно хотя бы позвонить и побеседовать с ними.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 августа для Рыб

Звезды рекомендуют повнимательнее присмотреться к людям в своем близком окружении: возможно, кто-то из "друзей" только прикидывается доброжелателем, а на самом деле не является таковым.

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