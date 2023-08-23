Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит рисковать

День, когда особенно активными становятся силы зла, жетвой которых сожет стать каждый из нас.

Чтобы этого не произошло, нужно проявить осторожность. Ни в коем случае не стоит рисковать – велика вероятность травм и финансовых потерь, поэтому лучше не заниматься экстремальными видами спорта, не превышать скорость за рулем, не носить с собой большие суммы денег и не ходить по безлюдным улицам в темное время суток.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 августа для Овнов

Ответ на важный вопрос сегодня может прийти к вам во сне, поэтому любое сновидение требует внимания и – что особенно важно! – грамотного истолкования – лучше всего, обратиться за помощью к сонникам.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 августа для Тельцов

Не спешите отвечать согласием на предложение, которое вам могут сделать сегодня, чего бы они ни касалось – профессии или личной жизни, а если вас что-то насторожит, то и вовсе откажитесь от предложенных условий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 августа для Близнецов

В рабочих делах не стоит идти привычными путями: конечно, действовать по знакомой схеме всегда проще, но почему бы вам не попробовать что-то новое – результат вас удивит и порадует.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 августа для Раков

День, когда инициатива может быть наказуема, поэтому не стоит предлагать начальству новые идем: скорее всего, оно их забракует, а повторно вы к ним уже не вернетесь, так что приберегите их до более удачного времени.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 августа для Львов

Представителям вашего знака звезды советуют сегодня как можно меньше смотреться в зеркало – в противном случае это лишит вас значительной части энергии, необходимой для жизни и работы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 августа для Дев

Не стоит реагировать на недружелюбные выпады близких людей и коллег: их поведение будет обусловлено лунными энергиями дня, поэтому обижаться на них бессмысленно – уже завтра они будут извиняться перед вами.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 августа для Весов

День нужно потратить на наведение порядка в делах – необходимо упорядочить бумаги на рабочем столе, рассортировать счета и квитанции: выбросив ненужное, вы впустите позитивную энергию в свою жизнь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 августа для Скорпионов

Желание бросить все сбежать за тридевять земель, которое вы можете ощутить в этот день, обусловлено усталостью, поэтому самое время задуматься об отдыхе – лето-то заканчивается.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 августа для Стрельцов

Злость, которую вы можете почувствовать в это время, нужно направить не на окружающих вас людей, а на работу – при таком мощном энергетическом заряде можно будет покорить любые профессиональные вершины.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 августа для Козерогов

От финансовых операций, даже намеченных заранее, рекомендуется отказаться или хотя бы перенести на другое время – в этот день велик риск неудачи и, как следствие, серьезных материальных потерь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 августа для Водолеев

Недовольство собой и окружающими – коллегами или близкими людьми – само собой не исчезнет, но и выплескивать его на других тоже не стоит – лучше заняться спортом или затеять генеральную уборку.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 августа для Рыб

Общаясь с незнакомыми людьми, можно получить изрядную долю негативных эмоций, поэтому – как говорятся, на всякий пожарный случай – в этот день лучше обходить их стороной.

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