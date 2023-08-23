Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит рисковать

День, когда особенно активными становятся силы зла, жетвой которых сожет стать каждый из нас.
Чтобы этого не произошло, нужно проявить осторожность. Ни в коем случае не стоит рисковать – велика вероятность травм и финансовых потерь, поэтому лучше не заниматься экстремальными видами спорта, не превышать скорость за рулем, не носить с собой большие суммы денег и не ходить по безлюдным улицам в темное время суток.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 августа для Овнов
Ответ на важный вопрос сегодня может прийти к вам во сне, поэтому любое сновидение требует внимания и – что особенно важно! – грамотного истолкования – лучше всего, обратиться за помощью к сонникам.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 августа для Тельцов
Не спешите отвечать согласием на предложение, которое вам могут сделать сегодня, чего бы они ни касалось – профессии или личной жизни, а если вас что-то насторожит, то и вовсе откажитесь от предложенных условий.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 августа для Близнецов
В рабочих делах не стоит идти привычными путями: конечно, действовать по знакомой схеме всегда проще, но почему бы вам не попробовать что-то новое – результат вас удивит и порадует.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 24 августа для Раков
День, когда инициатива может быть наказуема, поэтому не стоит предлагать начальству новые идем: скорее всего, оно их забракует, а повторно вы к ним уже не вернетесь, так что приберегите их до более удачного времени.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 августа для Львов
Представителям вашего знака звезды советуют сегодня как можно меньше смотреться в зеркало – в противном случае это лишит вас значительной части энергии, необходимой для жизни и работы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 августа для Дев
Не стоит реагировать на недружелюбные выпады близких людей и коллег: их поведение будет обусловлено лунными энергиями дня, поэтому обижаться на них бессмысленно – уже завтра они будут извиняться перед вами.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 августа для Весов
День нужно потратить на наведение порядка в делах – необходимо упорядочить бумаги на рабочем столе, рассортировать счета и квитанции: выбросив ненужное, вы впустите позитивную энергию в свою жизнь.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 августа для Скорпионов
Желание бросить все сбежать за тридевять земель, которое вы можете ощутить в этот день, обусловлено усталостью, поэтому самое время задуматься об отдыхе – лето-то заканчивается.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 августа для Стрельцов
Злость, которую вы можете почувствовать в это время, нужно направить не на окружающих вас людей, а на работу – при таком мощном энергетическом заряде можно будет покорить любые профессиональные вершины.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 августа для Козерогов
От финансовых операций, даже намеченных заранее, рекомендуется отказаться или хотя бы перенести на другое время – в этот день велик риск неудачи и, как следствие, серьезных материальных потерь.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 августа для Водолеев
Недовольство собой и окружающими – коллегами или близкими людьми – само собой не исчезнет, но и выплескивать его на других тоже не стоит – лучше заняться спортом или затеять генеральную уборку.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 августа для Рыб
Общаясь с незнакомыми людьми, можно получить изрядную долю негативных эмоций, поэтому – как говорятся, на всякий пожарный случай – в этот день лучше обходить их стороной.
Читайте также:
- Астропрогноз для Украины на период с 24.08.23 по 23.08.24: что ждет нас и нашу страну в это время
- Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: что нас ждет в это время
- Гороскоп любви на август 2023 года