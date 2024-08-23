Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: день, который считают революционным

День, который пользуется у астрологов репутацией революционного: это время перемен во всех сферах жизни.

Они коснутся профессии, финансов, бизнеса и личной жизни. Активными в это время становятся даже те, кто до этого несколько лет лежал на «печи». Тем, ко не уверен в правильности своего решения, лучше не принимать его вообще, в противном случае вероятны серьезные последствия. Зато это хорошее время для начала поездок – можно отправляться в путешествия и командировки.

Овен

Потребуется проявить качество характера, за которое вас обычно ругают – упорство: как бы вас ни пытались убедить в том, что вы поступаете неправильно, стойте на своем, и победа будет на вашей стороне.

Телец

Если покажется, что ситуации для вас будет складываться не самым лучшим образом, попробуйте посмотреть на нее с комической стороны, и вы с удивлением обнаружите, что проблемы «рассыпались» сами собой.

Близнецы

Постарайтесь не обманывать близких людей даже в мелочах: ложь этого дня очень быстро откроется, а разрушенные ею отношениях могут так никогда больше и не восстановиться в прежнем объеме.

Рак

Среди встреч и знакомств этого дня случится одно, на которое следует обратить особое внимание: человеку, который в это время войдет в вашу жизнь, впоследствии предстоит сыграть в ней серьезную роль.

Лев

Не стоит отказываться от неформального профессионального предложения только потому, что оно покажется вам малоинтересным: со временем вы пересмотрите свои взгляды на этот проект в лучшую сторону.

Дева

Перемены, которые начнутся в вашей жизни в этот день, поначалу покажутся незначительными, но не торопитесь делать о них поспешные выводы – со временем они приобретут глобальный масштаб.

Весы

Удача будет сопутствовать вам во всех отраслях, но особое внимание нужно обратить на сферу финансов: звезды рекомендуют открывать банковские счета и подписывать многообещающие договора.

Скорпион

Сегодня появится большое количество людей – как знакомых, так и не очень, которые захотят обвести вас вокруг пальца: не стоит опасаться мошенничества – вам удастся вывести на чистую воду обманщиков.

Стрелец

Пришло время приняться за дела – преимущественно бытового характера, которые долгое время откладывались в долгий ящик – сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы успешно воплотить их в жизнь.

Козерог

Решая свои вопросы – в основном, личные, не забывайте о том, что у тех, кто находится рядом, проблемы могут быть гораздо более серьезными – необходимо прийти им на помощь.

Водолей

Самым большим грехом сегодня для вас может считаться болтливость – особенно это касается чужих тайн, которыми с вами поделились их обладатели: не стоит делиться ими с другим людьми.

Рыбы

В поисках ответа на важный для вас вопрос главное – задать его, а ответ придет как будто сам собой: например, после того, как вы включите в машине радио – вы услышите именно то, что нужно.

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