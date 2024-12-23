Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака: день, который обладает мощной энергетикой

Нынешний день обладает мощной энергетикой, которая сама по себе является нейтральной.

Поскольку заряд – как положительный, так и отрицательный – мы придаем ей сами, очень важно максимально осторожно обращаться с мыслями, словами и поступками – они должны быть только хорошими. При этом под категорическим запретом находятся лень и пассивность. Упущенные сегодня возможности – прежде всего, профессионального плана – вернуть уже не удастся, поэтому они оставят по себе чувство глубокого сожаления.

Овен

Чтобы оградить себя от негатива со стороны окружающих, которые в это время могут быть крайне неадекватными, необходимо отказаться от дурных мыслей и – особенно! – поступков, они могут дорого вам обойтись.

Телец

Не стоит общаться с малознакомыми людьми, даже если нужно будет вам по работе: неизвестно, чего можно от них ожидать – как в моральном, так и в физическом плане, поэтому лучше не рисковать.

Близнецы

Не самый лучший день для романтического свидания, даже если оно было назначено заранее: любая мелочь, которую в другое время вы не обратили бы внимания, сегодня может стать поводом для серьезного конфликта.

Рак

Усталость, которое вы можете почувствуете в эти дни, как ни странно, будет «лечиться» работой: правда, она должна быть любимой – то есть, вашим хобби, которое, как всегда, избавит вас от негативных эмоций.

Лев

Не стоит вмешиваться в чужой конфликт, даже если такой поступок будет продиктован благими намерениями – желанием примирить противоборствующие стороны: в ответ вы можете попасть под двойной удар.

Дева

Любое предложение получить что-либо, ничего для этого не делая, должно вас насторожить: самое время вспомнить о том, что бесплатный сыр, как правило, лежит в мышеловке, и отказаться от «заманчивого» предложения.

Весы

Не торопитесь высказывать свое мнение и, особенно, давать советы пока вас об этом не попросят – скорее всего, ваш собеседник уже и сам определился с тем, как ему поступить, а ваше поведение сочтет навязчивым.

Скорпион

От работы над серьезными проектами в эти дни лучше отказаться – время благоприятно для доведения до ума уже начатых дел, не стоит также подписывать важные контракты и заключать серьезные сделки.

Стрелец

Встречу с друзьями, даже вы не видели их много месяцев, а то и лет, лучше перенести на другое время – сегодня все будет складываться совсем не так, как вы рассчитываете, так что не стоит рисковать добрыми отношениями.

Козерог

Сегодня как раз тот день, когда инициатива может оказаться наказуемой: начальство, скорее всего, будет не в настроении, поэтому подходить к нему с новыми идеями и предложениями не стоит – можно завалить дело на корню.

Водолей

Не стоит манкировать профессиональными обязанности: несмотря на то, что особых деловых прорывов в это время не предвидится, сделать все надо так, чтобы даже самое суровое начальство не стало придираться.

Рыбы

Несмотря на желание пройтись по магазинам и закупиться на праздники, не стоит этого делать именно в этот день: во-первых, вы не успеете приобрести все, что вам нужно, а, во-вторых, в суете возьмете что-то просроченное.

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