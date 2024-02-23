Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя принимать чужое мнение

Поскольку цели у тех, кто хочет влиять на нас в это время, могут быть корыстными, стоит крайне аккуратно отнестись к любым предложениям – велик риск, согласившись, впоследствии об этом пожалеть. Слушая чужие рассуждения на интересующую нас тему, стоит вспомнить о том, что во Вселенной не бывает, и задаться вопросом: в чем интерес собеседника – почему он гнет именно эту линию? Ответ будет иметь важное значение.

Овен

Родные и близкие сегодня могут вас критиковать, причем за дело: не имеет смысла упорствовать в своих заблуждениях, признание своих ошибок – уже половина дела, от них всего шаг до их исправления.

Телец

День, несмотря на статус выходного, благоприятен для решения профессиональных вопросов: взяв работу на дом, вы все сделаете гораздо быстрее – и охотнее, – чем это было бы в офисе.

Близнецы

Несмотря на субботний день вам сегодня нельзя лениться и бездельничать: вряд ли звезд порадует праздное времяпрепровождение, поэтому займитесь чем-то полезным – например, хозяйственными хлопотами.

Рак

Уважаемый вами человек тоже может ошибиться, поэтому не стоит спрашивать у него совета в решении важного для вас вопроса: прислушайтесь к себе – наверняка вы сами знаете, как поступить.

Лев

Ответ на вопрос, который вы давно, но пока тщетно себе задаете, придет к вам во сне: главное – не забыть, что именно вы увидите, и грамотно расшифровать все символы, с которыми вам придется меть дело.

Дева

Представителям вашего знака от домашних хлопот лучше отказаться – скорее всего, они ухудшат вам настроение, что недопустимо в выходной день, поэтому нужно развеяться, отправившись на прогулку или в кино.

Весы

От общения с близкими людьми вы в выходной день отказаться не сможете, а вот ограничить его не только можно, но и нужно, в противном случае слишком велика вероятность ссоры, которая может привести к разрыву.

Скорпион

Посвятите выходной день важному делу – подготовке к проекту, которыми вы займетесь уже в понедельник: на выходных, в спокойной обстановке, вы сделаете это гораздо легче и быстрее, чем на работе.

Стрелец

Решив сделать домашние дела как можно быстрее и освободить время для отдыха, вы вряд ли достигнете поставленной цели: вспомните, что бывает с теми, кто гонится сразу за несколькими зайцами.

Козерог

Нежелание что-либо делать логично для выходного дня, но совсем отказываться от работы все же не стоит: найдите приятное занятие, которое займет не только руки, но и голову, избавив от грустных мыслей.

Водолей

Не стоит давать ответ на важный вопрос – с большой долей вероятности он окажется неправильным, что вы поймете не сразу, а со временем, поэтому желательно перенести этот важный процесс на начало недели.

Рыбы

Общаясь с близким человеком, не раздражайтесь и уж тем более ничего не говорите под влиянием эмоций: легко можно будет перейти грань, которая отделяет нормальные отношения от напряженных.

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