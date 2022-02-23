Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: день оптимизма и глобальных проектов

Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: день оптимизма и глобальных проектов

День, когда запрещается заниматься мелочевкой и даже думать о ней.

Можно брать в работу только глобальные и перспективные проекты, которые обещают в ближайшем будущем принести как славу, так и деньги. Оптимистический и доброжелательный настрой, который будет отличать большинство людей, не оставит места для ссор и конфликтов. День также благоприятен для творческих мероприятий, которые смело можно назначать на это время.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 февраля для Овнов

Замечательное время для решения любых финансовых вопросов: деньги, полученные из самых разных источников, можно тратить на вещи, о которых давно мечталось – они долгое время прослужат верой и правдой.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 февраля для Тельцов

Велика вероятность того, что любимый человек захочет поговорить о сложившихся отношениях, поставив все точки над "и": не стоит этого избегать – вам удастся понять и принять друг друга.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 февраля для Близнецов

Прежде чем браться за новое дело, необходимо завершить все те, что были начаты до этого, в противном случае никакой – даже очень важный – проект не заладится и будет тормозить любые начинания.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 февраля для Раков

Конфликта, который вероятен в отношениях с близким человеком, можно избежать, если максимально сократить общение с ним: придумайте достоверный предлог и перенесите встречу с ним на другой день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 февраля для Львов

День, несмотря на его будний статус, лучше посвятит отдыху: от работы в это время будет крайне мало толку, а вот восстановить силы и подпитаться энергией от природы или искусства можно и нужно.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 февраля для Дев

Свободное от работы время звезды призывают вас провести с родными и близкими людьми: занимаясь работой, вы часто забываете о том, кто вам дорог, лишая не только их, но и себя душевного тепла.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 февраля для Весов

День особенно благоприятен для тех из вас, кто занимается торговлей: как оптовая покупка, так и розничная продажа товаров, которые, на ваш взгляд, будут пользоваться спросом, превзойдет все ожидания.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 февраля для Скорпионов

Отвлечься от повседневной – профессиональной и бытовой – рутины поможет старое или новое хобби: в первом случае его необходимо "реанимировать", во втором – завести.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 февраля для Стрельцов

Приступая к реализации нового проекта, подумайте о том, что сможет помочь вам в этом деле – ваши коллеги в состоянии поддержать вас, а один в этот период в поле – то есть, в работе – не воин.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 февраля для Козерогов

Вам как людям, которые большую часть времени посвящают материальному, именно сегодня не помешает подумать о духовном – например, сходить в театр или на симфонический концерт.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 февраля для Водолеев

Не стоит отвечать агрессией на претензии, которые вы можете услышать в свой адрес: желательно проанализировать их содержание – возможно, какая-то их часть окажется справедливой, а значит, ее надо принять во внимание.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 февраля для Рыб

Деловые переговоры, даже если они были назначены заранее, лучше – разумеется, под благовидным предлогом – перенести на другое время. Сегодня достичь консенсуса точно не удастся.

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