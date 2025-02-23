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Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: высока вероятность ссор и конфликтов

Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: высока вероятность ссор и конфликтов

Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Не самый легкий день лунного календаря, главная опасность которого – в вероятности ссор и конфликтов, которые могут возникать на каждом шагу. 

В результате энергия, в которой мы не почувствуем недостатка, будет исчезать, как будто бы утекая в космическую "черную дыру", в "костры" выяснения отношений. Лучший способ сохранить силы – как физические, так и моральные – вести спокойный и размеренный образ жизни, отказаться от общения с неприятными людьми, делать себе небольшие, но милые подарки и сюрпризы. 

Овен 

За серьёзные проекты сегодня лучше не браться – вам все равно не удастся достичь желаемого результата, а вот подготовиться к работе над ними не только можно, но и нужно – вам удастся учесть все тонкости и нюансы. 

Телец 

Нежелательно браться за несколько дел сразу: во-первых, погоня за несколькими зайцами еще никого до добра не доводила, а во-вторых, это может не понравиться коллегам, которые сочтут вас карьеристкой. 

Близнецы 

Идеи, пришедшие в голову в этот день, могут оказаться весьма перспективными и продуктивными, главное – чтобы не сглазить – не рассказывать о них окружающим вас людям – даже близким друзьям. 

Рак 

Энергию, отпущенную нам сегодня въездами и природой, необходимо тратить разумно – не старайтесь сделать все и сразу: лучше определиться с приоритетами, составить подробный план и тщательно ему следовать. 

Лев 

Сегодня склонным к транжирству представителям вашего знака необходимо проявить разумную экономию: никто не заставляет вам отказываться от необходимого, но лишим вполне можно пренебречь. 

Дева 

От принятия важного профессионального или жизненного решения в этот день лучше отказаться: вам не удастся объективно взвесить все за и против, поэтому оно с большой долей вероятности окажется ошибочным. 

Весы 

Неуемному желанию действовать необходимо противопоставить спокойный, постепенный и упорядоченный алгоритм работы, который позволит сделать гораздо больше, чем получилось бы, "включи" вы напор и натиск. 

Скорпион 

Зло шутить над окружающими вас людьми нельзя в любой день, но сегодня это может быть особенно опасным: обида, которую затаит высмеянный вами человек, рано или поздно обернется по отношению к вам неприятностями. 

Стрелец 

Не стоит хвататься ничем – ни своими профессиональными достижениями и успехами в личной жизни, в противном случае чья-то зависть и недоброжелательство могут разрушить все, что у вас есть сейчас. 

Козерог 

Постарайтесь избежать бесцельного времяпрепровождения в виде пустопорожних разговоров и посещения социальных сетей – это займет гораздо больше времени, чем вы можете себе позволить. 

Водолей 

Не стоит встречаться с близким человеком, если, конечно, вы не живете вместе: романтическое свидание вопреки ожиданиям может вылиться в ссору, после которой трудно будет примириться. 

Рыбы 

Нынешний день необходимо провести подальше от начальства: велика вероятность попасть под его горячую руку, в результате чего вы можете получить нежелательное задание, а премию, наоборот, потерять. 

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