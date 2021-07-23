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Гороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: день, когда легко попасть под чужое влияние

Гороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: день, когда легко попасть под чужое влияние

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День, когда – в силу самых разных обстоятельств – легко попасть под чужое, не всегда добропорядочное, влияние. 

Ситуации, в которые – с большой долей вероятности – может попасть человек, будут направлены на то, чтобы лишить человека воли и сбить его с намеченного им профессионального или жизненного пути. Особенно осторожными нужно быть родителям, дети которых склонны к девиантному поведению, впрочем, взрослым тоже не стоит проявлять беспечность. 

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 24 июля для Овнов

Не стоит принимать близко к сердцу поведение родных и любимых людей, у которых может быть семь пятниц на неделе: такое их поведение обусловлено лунными циклами – уже завтра оно пройдет. 

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 24 июля для Тельцов

Планировать работу над новым проектом необходимо только после того, как будет проведена работа над предыдущими ошибками и сделаны выводы о том, как предотвратить их в будущем. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 24 июля для Близнецов

Профессиональный успех придет только к тем, кто будет работать по заранее составленному плану – от метаний из стороны в сторону, при которых вы будете хвататься то за одно, то за другое дело, проку не будет. 

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 24 июля для Раков

Чужое мнение, даже если его будет высказывать авторитетный для вас человек, нужно обязательно взять под сомнение, а еще лучше жить собственным умом – уж он-то точно не подведет. 

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 24 июля для Львов

Сны, которые вы увидите нынешней ночью, могут подсказать вам единственно правильное решение важного для вас вопроса, главное, правильно истолковать его символы. 

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 24 июля для Дев

День, когда серьезные дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства – лучше отложить, все равно толку от них не будет, сегодня же лучше отдохнуть – благо, на календаре выходной. 

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 24 июля для Весов

От общения с окружающими людьми сегодня лучше отказаться – любая мелочь может стать причиной серьезной ссоры, выбраться из которой окажется не так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 24 июля для Скорпионов

Выходной день можно – и нужно – посвятить подготовке к работе над новым проектом, старт которого можно наметить на понедельник – сегодня вам удастся учесть все нюансы, которые могли бы затормозить работу. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 24 июля для Стрельцов

Даже занимаясь решением сугубо домашних – хозяйственных – вопросов, не стоит браться за несколько дел сразу: рискуете ничего не успеть, а время и силы потратить впустую – вряд ли это улучшит ваше настроение. 

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 24 июля для Козерогов

Лень, которая одолеет вас сегодня с самого утра, вполне понятна – в последнее время вы много и напряженно работали, поэтому заслужили отдых, тем более в выходной день. 

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 24 июля для Водолеев

День не подходит для решения серьезных вопросов, но и бездельничать звезды не рекомендуют: необходимо чем-то занять руки и голову, тогда и мрачные мысли, которые накрывают вас с самого утра, не будут одолевать. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 24 июля для Рыб

Важное решение, необходимость принятия которого стоит перед вами уже довольно давно, не стоит принимать сгоряча – необходимо все продумать и взвесить все за и против, а это возможно только в спокойном состоянии. 

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