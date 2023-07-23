Гороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: день, когда сны будут пророческими

Браться можно только за те проекты, которые направлены на созидание, от любого разрушения, даже если нужно расчистить «площадку» для чего-то нового, сегодня лучше отказаться. Также в этот день необходимо обратить пристальное внимание на сны – они, скорее всего, окажутся пророческими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 июля для Овнов

Не стоит игнорировать знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная, иначе она ведь может и обидеться, и в следующий раз не станут предупреждать о возможных жизненных переменах.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 июля для Тельцов

Чтобы помириться с близким человеком, необходимо признать, что вы были неправы и извиниться, в противном случае вашим давним – и добрым – отношениям может быть нанесен серьезный ущерб.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 июля для Близнецов

Встретившись с человеком из прошлого, постарайтесь не вспоминать зло, которое, возможно, он когда-то вам причинил – в конце концов, это дело прошлое, не стоит, спустя столько времени, его ворошить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 июля для Раков

Обратите внимание на касающееся новой работы предложение, которое могут сделать вам сегодня: он, скорее всего, окажется выгодным – как в карьерном, так и в материальном плане.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 июля для Львов

Не стоит обижаться на тех, кто, как вам покажется, будет сегодня по отношению к вам недостаточно вежлив: возможно, у человека не самый лучший день и, к тому же, за вами тоже числятся такие грешки.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 июля для Дев

Напряженность в отношениях с близким человеком является явлением временным, поэтому не стоит делать из нее трагедию – просто дайте ему время успокоиться и прийти в себя.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 июля для Весов

Если вы давно собирались кардинально изменить свою жизнь – например, перейти на новое место работы или переехать на другое место жительства – лучшего времени не найти, главное, сделать первый шаг в этом направлении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 июля для Скорпионов

Не стоит обманывать близкого человека, даже если вам будет казаться, что ваша ложь – во спасение: на таком шатком и неустойчивом фундаменте построить хорошие отношения все равно не удастся.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 июля для Стрельцов

Решая важную профессиональную задачу, вспомните о старых знакомых, которые когда-то уже оказывали вам помощь такого рода – сегодня они тоже не откажутся посодействовать вам.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на24 июля для Козерогов

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам максимум времени провести в одиночестве – так вы точно ни с кем не поссоритесь, да и рабочую норму не только выполните, но и перевыполните.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 июля для Водолеев

Великодушие – прекрасное качество, которое желательно проявлять всегда, но сегодня – особенно: к человеку, который захочет с вами помириться: его извинения стоит принять без всяких условностей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 июля для Рыб

Главным качеством, которое вам нужно проявить в этот день, является дипломатичность: с ее помощью вы сможете найти общий язык с любыми – даже самыми несговорчивыми – партнерами.

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