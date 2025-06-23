Гороскоп на 24 июня для всех знаков Зодиака: день чистой и светлой энергетики

Гороскоп на 24 июня / © Credits

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Время благоприятно для любых земных дел — как в прямом, так и в переносном смысле: можно работать в саду и огороде, сажать и пересаживать деревья и кустарники, продавать и покупать недвижимость, начинать строительство и ремонт.

В это время также рекомендуется поберечь нервы, не реагируя на события, которые сегодня могут показаться очень важными — через несколько месяцев вы уже и не вспомните.

Овен

В любой — даже самой сложной– ситуации рекомендуется воздержаться от грубости и оскорблений, даже если ваш собеседник объективно будет этого заслуживать — впоследствии вы поблагодарите себя за это.

Реклама

Телец

День благоприятен для бизнеса, а также покупок и продаж движимого и недвижимого имущества: если вы давно собирались приобрести автомобиль, квартиру или дачу, знайте, что лучшего времени вам не найти.

Близнецы

Можно посвятить время и энергию в долговременные проекты — главное, чтобы ваше решение заняться именно этим делом было продуманным и хорошо подготовленным, иначе лучше за него не браться.

Рак

Любые неосторожные слова, сказанные под влиянием эмоций, могут испортить отношения с близким челвеком, которые вы долго и упорно выстраивали, поэтому необходимо сдерживаться, несмотря ни на что.

Лев

За добрым советом, который понадобится вам в этот день, необходимо будет обратиться к кому-то из старших родственников — их жизненный опыт позволит найти правильный ответ на ваш вопрос.

Реклама

Дева

Любые документы, которые вам придется подписать в этот день, необходимо внимательно прочитать два, а еще лучше — три раза, только таким образом вы сможете обнаружить ошибку или опечатку, которая может в него вкрасться.

Весы

Лучший способ поднять себе настроение в этот день — навести идеальный порядок в доме: полученные в результате чистота и уют наилучшим образом отразиться на вашем настроении в частности и мироощущении в целом.

Скорпион

Не стоит делать трагедию из того, что начальство не оценило вас по достоинству, отказав в премии, или, что еще хуже, назначив другого человека на должность, которую ы считали своей вас ждет что-то получше.

Стрелец

Хороший день для начала — или продолжения — ремонта, в котором давно нуждается ваше жилье: вам удастся найти строительные материалы по более дешевой, чем обычно, цене или нанять хорошую бригаду.

Реклама

Козерог

Единственный способ сохранить душевный покой и гармонию — абстрагироваться от негатива на всех уровнях, так что можете смело читать новости и даже общаться с негативно настроенными людьми.

Водолей

Любые решения — как в профессиональной, так и в личной жизни — можно принимать, только тщательно их обдумав: поскольку вам трудно будет сделать это в течение сегодняшнего дняь, сегодня лучше от них отказаться.

Рыбы

Держать под контролем свои мысли важно всегда, о сегодня — особенно: в этот день они — совершенно неожиданно для вас — могут материализоваться, что вряд ли вас порадует, так что любой негатив следует исключить.

Читайте также:

Реклама