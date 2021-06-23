Гороскоп на 24 июня для всех знаков Зодиака: день, когда будет много искушений и соблазнов

День, символом которого является змей-искуситель: у человека возникает множество искушений и соблазнов.

Наше поведение определяет не разум, а инстинкты, которые могут заставить их совершать поступки, за которые уже завтра может быть стыдно. Необходимо противиться желанию потворствовать своим слабостям, поэтому время благоприятно для голодания и диет, которые пойдут на пользу как телу, так и душе.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 24 июня для Овнов

Человек, которого вы привыкли считать другом, может неожиданным поступком поставить под сомнение ваши с ним добрые отношения: не стоит на него обижаться, нужно сделать выводы и расстаться с ним.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 24 июня для Тельцов

Тем из вас, у кого есть дети тинейджерского возраста, сегодня необходимо особенно внимательно за ними наблюдать: они могут попасть под влияние непорядочных людей, что может негативно сказаться на их поведении.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 24 июня для Близнецов

Несмотря на то, что лень будет одолевать вас с удвоенной силой, необходимо всячески ей противостоять: активно действовать – причем как на работе, так и дома, где всегда найдется поле для деятельности.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 24 июня для Раков

Энергию, которой в этот день будет в избытке, необходимо направить на укрепление не собственного, а чужого благополучия: чем больше добра вы сделаете другим людям, тем быстрее получите его в ответ.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 24 июня для Львов

Замахиваться сегодня нужно только на большие и серьезные дела – мелочевка отнимет очень много времени и сил, но успехом не увенчается, поэтому не стоит растрачивать себя на нее.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 24 июня для Дев

Нежелательно слушать чужие советы, коих сегодня будет великое множество – только ленивый не станет учить вас, как поступать в сложившейся ситуации, но жить нужно только своим умом.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 24 июня для Весов

День категорически не подходит для работы – толку от нее в этот день не будет, но и бездельничать тоже не следует: например, можно навести порядок в документах – как реальных, так и виртуальных.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 24 июня для Скорпионов

Сегодня необходимо отказаться от любых – даже незначительных – покупок: с большой долей вероятности они окажутся неудачными, поэтому впоследствии придется сожалеть о потраченных на них деньгах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 24 июня для Стрельцов

Возможные претензии со стороны родных или друзей будут иметь под собой веские основания, поэтому вместо того, чтобы спорить и доказывать свою правоту, лучше прислушаться к мнению людей, желающих вам добра.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 24 июня для Козерогов

Приступы гнева, которые могут "накрывать" вас в этот день, будут свидетельствовать о том, что что-то в вашей жизни идет не так – необходимо проанализировать свои ошибки и по возможности исправить их.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 24 июня для Водолеев

День желательно провести в одиночестве, только там вы сможете обойти многочисленные соблазны, которые будут подстерегать вас со всех сторон – в противном случае перед ними можно и не устоять.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 24 июня для Рыб

Звезды настоятельно рекомендуют вам следить за своими словами и поступками – слишком велика вероятность совершить досадную ошибку, о которой впоследствии придется долго сожалеть.

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