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Гороскоп на 24 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно начинать сложные проекты
День, когда можно приступать к работе над новыми — в том числе и очень сложными — проектами: им обеспечен успех.
Можно переходить от работы «на чужого дядю» к открытию собственного бизнеса, приступать к серьезному ремонту и даже строительству собственного дома, начинать учиться чему-то новому и интересному.
Одновременно очень важно уделить хотя бы немного времени своей семье, особенно — маленьким детям и пожилым родственникам. Такое общение будет полезно не только им, но и нам, поэтому не стоит делать добрые дела с недовольством или оттенком усталой обреченности.
Овен
Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, нужно беречь, никому не позволяя его испортить: так, увидев человека, общение с которым не приносит приятных эмоций, лучше обойти его десятой дорогой.
Телец
День благоприятен для примирения с человеком, с которым вы поссорились некоторое время назад; сегодня звезды помогут вам услышать, понять и –что особенно важно! — принять его точку зрения, на которую он имеет право.
Близнецы
Энергия, которая необходима вам для жизни и работы, в этот день может стремительно убывать, но пополнить ее запасы будет несложно — желательно заняться чем-то приятным, хоть и не имеющим практического значения.
Рак
Сегодня представителям вашего — безотказного — знака необходимо проявить характер и отказать человеку, решившему нагло воспользоваться вашей мягкостью и потребовать оказания услуги, на которую не имеет права.
Лев
Любые дела, начатые в этот день, будут буквально обречены на успех, так что смело можете приступать к реализации проектов разной степени сложности — от самых простых до наиболее трудных и сложных.
Дева
День благоприятен для продвижения новых идей, которые, прежде чем работать над ними, можно — и нужно — презентовать как перед начальством, так и перед коллегами: все стороны оценят ваши замыслы по достоинству.
Весы
Решая, кому из окружающих вас людей оказать первостепенную помощь, остановитесь на том, кто больше в ней нуждается, поскольку, следуя исключительно своим симпатиям и антипатиям, можно ошибиться.
Скорпион
Почувствовав, что в отношениях с близким человеком назрели проблемы, обсудите это с ним, как можно быстрее: нельзя загонять возникший конфликт вглубь — в таком случае он может «затаиться» там надолго.
Стрелец
Чем бы вы ни надумали заняться в этот день, главное, верить в себя и свои силы, иначе на успех можно не рассчитывать — он не любит слабых и закомплексованных, тем более что вам это совершенно не свойственно.
Козерог
Достигнув поставленной цели и получив заслуженную награду, вспомните о тех, кто во время работы был рядом с вами, помогая и всячески вас поддерживая, чем мог: согласитесь, они заслуживают вашей благодарности.
Водолей
Как правило, звезды предостерегают вас от пустых разговоров и споров, особенно если вы ведете их в тот период времени, который нужно посвятить работе — ее результаты в таком случае, окажутся сомнительными.
Рыбы
Любое доброе дело, осуществленное в этот день, обязательно зачтется и вернется обратно в многократном размере в самом ближайшем будущем, так что не скупитесь на благодеяния — как на словах, так и в действиях.
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