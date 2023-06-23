Гороскоп на 24 июня для всех знаков Зодиака: день, когда слова приобретают силу

День, когда особую – в том числе и материальную – силу приобретают слова, поэтому важно относиться к ним с осторожностью.

Одним неосторожным словом можно смертельно – и бесповоротно – оскорбить человека, разрушить отношения, изменить свою – и чужую – жизнь к худшему. Но можно поступить и наоборот, исключительно вербальными методами принеся приятные перемены как себе, так и другим, о чем очень важно помнить, делая осознанный выбор между добром и злом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 июня для Овнов

Звезды настоятельно советуют вам откликнуться на просьбу о помощи, с которой обратится к вам кто-то из близких, даже если вам придется чем-то для этого пожертвовать – добро надо делать бескорыстно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 июня для Тельцов

Не стоит желать зла даже тем, кто вызовет у вас крайнюю степень раздражения: высказанное сегодня проклятие может быстро исполниться и так же быстро вернуться обратно – вряд ли вас устроит такой сценарий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 июня для Близнецов

Не поленитесь – постарайтесь морально поддержать человека, который находится в депрессивном состоянии: материальных дивидендов это вам, конечно, не принесет, а вот моральные обязательно порадуют.

Рак (22.06 – 22.07о

Гороскоп на 24 июня для Раков

Самое главное для представителей вашего знака – верить в свою мечту, даже если кажется, что шансов на ее воплощение в жизнь у вас практически нет: если вы не откажетесь от своих намерений, будете вознаграждены.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 июня для Львов

Успешными сегодня окажутся любые дела, но, поскольку речь идет о выходном дне, займитесь решением хозяйственных вопросов: вам удастся улучшить свой быт практически до неузнаваемости.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 июня для Дев

Постарайтесь никому ничего не обещать, даже если вам покажется, что вы легко сможете сдержать свое слово: велика вероятность того, что ситуация изменится, и вам будет нелегко сделать то, о чем вы говорили.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 июня для Весов

Сегодняшний день, как и полагается выходному, идеально подходит для отдыха, но – с одним условием: он должен быть максимально активным, иначе вам вряд ли удастся напитаться энергией на неделю вперед.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 июня для Скорпионов

Вам сегодня звезды настоятельно советуют вспомнить о том, что чистота – залог здоровья: чем меньше грязи и пыли будет вокруг вас, тем успешнее во всех отношениях вы окажетесь в самое ближайшее время.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 июня для Стрельцов

День благоприятен для того, чтобы вспомнить об идее, которую вы некоторое время назад задвинули в долгий ящик: наступил удачный момент для ее воплощения в жизнь – она принесет как деньги, так и известность.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 июня для Козерогов

Будьте честны с собой и окружающими вас людьми: возможно, при помощи лжи вы сможете достичь каких-то сиюминутных целей, но впоследствии выгода легко может обернуться убытком.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 июня для Водолеев

Насколько бы сильно вы ни обиделись на кого-то из своих знакомых, постарайтесь сдержать эмоции и не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", особенно если это касается словесных оскорблений.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 июня для Рыб

Задача, которую вам сегодня нужно решить, не так сложна, как может показаться на первый взгляд: вы легко справитесь с ней, главное – верить в свои силы и не трусить.

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