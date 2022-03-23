Гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть во власть низменных инстинктов

Гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть во власть низменных инстинктов

День, когда человек попадает во власть низменных инстинктов, что может иметь самые негативные последствия – как для него, так и для окружающих.

Единственный способ, при помощи которого можно этого избежать, – сдержанность во всем: от питания и стиля одежды до манеры общаться с окружающими. От искушения съесть лишний кусочек или накричать на человека, который сегодня будет особенно раздражать, избавиться будет сложно, но – разумеется, при желании – возможно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 марта для Овнов

Общение с неприятными людьми – даже если речь идет о важных деловых переговорах – желательно свести к минимуму, из-за вероятности провокаций оно ни к чему хорошему не приведет.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 марта для Тельцов

Самое важное сегодня – максимально сдерживать свои эмоции, которые будут буквально бурлить: их всплеск, оказавшись бесконтрольным, может стать причиной серьезных последствий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 марта для Близнецов

Не давайте недобросовестным людям садиться вам на голову, заставляя выполнять свои обязанности: если вы до сих пор не научились говорить "нет", вам представится прекрасная возможность это сделать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 марта для Раков

День, когда очень важно следить не только за словами и поступками, но и за мыслями: не позволяйте злу проникнуть в вашу жизнь даже на ментальном уровне – это может негативно сказаться на дальнейшей жизни.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 марта для Львов

Сегодня крайне важно оставаться спокойными и уравновешенными, а придерживаться такой линии поведения поможет работа: не замахивайтесь на крупные дела, занимайтесь мелочами.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 марта для Дев

Свойственные вам мнительность и впечатлительность сегодня могут сослужить вам недобрую службу: велика вероятность стать жертвой мошенников, поверив в историю об их "тяжелой жизни".

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 марта для Весов

Важно обращать внимание на информацию, которая будет поступать к вам в это время: в ближайшее время она может прийтись весьма кстати, главное, систематизировать ее, чтобы не забыть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 марта для Скорпионов

Нежелательно вмешиваться в чужие дела, даже если вами руководят исключительно благие побуждения: скорее всего, случится так, что вы окажете им медвежью – то есть, совершенно ненужную – услугу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 марта для Стрельцов

Звезды предостерегают вас от общения с незнакомцами, особенно если они будут втягивать вас в споры: доказать свою правоту вам все равно не удастся, а вот стать стороной конфликта сможете вполне.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 марта для Козерогов

Пламя скандала может разгореться от любой – даже самой незначительной – искры, поэтому необходимо старательно избегать конфликтов, они могут завершиться самым непредсказуемым образом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 марта для Водолеев

Не стоит предъявлять претензии к родным и близким людям, даже если они в чем-то провинились перед вами: оставьте процесс выяснения отношений до лучших времен – вы всегда успеете это сделать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 марта для Рыб

День, когда крайне осторожно необходимо обращаться с финансами: велик риск по неосторожности или глупости потерять значительную сумму денег, что сейчас может стать очень неприятным моментом.

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