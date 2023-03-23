Гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно готовиться к борьбе добра со злом

День можно назвать репетицией борьбы между добром и злом, серьезная схватка между которыми произойдет в другой день лунного календаря.

Несмотря на то, что соревнование между этими силами нельзя назвать серьезным, соблюсти нейтралитет не получится – каждый человек должен будет определиться с тем, на какой стороне он находится. Одним из способов победы над злом станет поддержание хорошего настроения и позитивного мышления, которое дает результаты даже тогда, когда мы в него не верим.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 марта для Овнов

Любой умственной работе сегодня нужно предпочесть физический труд, даже незначительная нагрузка – например, наведение порядка в доме – не только облагородит пространство вокруг, но и улучшит настроение.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 марта для Тельцов

Соблазн показать свою крутизну окружающим вас людям будет велик, но идти у него на поводу не стоит – ссора, которая последует за такой демонстрацией, будет иметь серьезные последствия.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 марта для Близнецов

От алкогольных напитков – даже в небольшом количестве – желательно отказаться: под влиянием винных паров вы можете совершить необдуманные поступки, о которых впоследствии пожалеете.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 марта для Раков

День благоприятен для серьезного разговора с близким человеком, отношения с которым в последнее время разладились: сегодня вам удастся достичь понимания даже в самых сложных вопросах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 марта для Львов

Представителям вашего знака сегодня необходимо отказаться от любого хирургического вмешательства, даже если речь идет всего лишь о маникюре – такие манипуляции нужно перенести на пару дней.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 марта для Дев

Лучший отдых для вас в это время – смена рода занятий: это даст возможность переключить внимание и, как следствие, восстановить силы и пополнить запас необходимой для жизни и работы энергии.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 марта для Весов

Не время выяснять отношения с близким человеком: ссора, вероятная в этот день – впрочем, как и всегда – окажется совершенно некстати, поскольку может привести не просто к конфликту, а к расставанию.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 марта для Скорпионов

Захотев сделать кому-то замечание, сначала похвалите этого человека – звезды уверены, что вы найдете, за что – и только потом озвучивайте свои к нему претензии, так они быстрее достигнут "цели".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 марта для Стрельцов

Не давайте обещаний при малейшем сомнении в том, что вы сможете сдержать данное кому-то слово: мало того, что вы изведетесь, когда поймете, что оказались несостоятельными, так еще и навредите своей репутации.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 марта для Козерогов

Ваш девиз на сегодняшний день – "больше дела, меньше слов": согласитесь, что представители вашего знака не сильны в речах, зато могут показать себя в работе – сегодня не стоит делать исключение из этого правила.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 марта для Водолеев

День подходит для важных переговоров с начальством: в конце рабочей недели оно будет настроено максимально благодушно, поэтому удовлетворит если и не все ваши просьбы, то во всяком случае большую их часть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 марта для Рыб

День, когда категорически необходимо найти себе занятие, даже если необходимости в работе нет: оно отвлечет от грустных мыслей, которые – с большой долей вероятности – "накроют" вас с самого утра.

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