Гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно готовиться к борьбе добра со злом

День можно назвать репетицией борьбы между добром и злом, серьезная схватка между которыми произойдет в другой день лунного календаря.
Несмотря на то, что соревнование между этими силами нельзя назвать серьезным, соблюсти нейтралитет не получится – каждый человек должен будет определиться с тем, на какой стороне он находится. Одним из способов победы над злом станет поддержание хорошего настроения и позитивного мышления, которое дает результаты даже тогда, когда мы в него не верим.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 марта для Овнов
Любой умственной работе сегодня нужно предпочесть физический труд, даже незначительная нагрузка – например, наведение порядка в доме – не только облагородит пространство вокруг, но и улучшит настроение.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 марта для Тельцов
Соблазн показать свою крутизну окружающим вас людям будет велик, но идти у него на поводу не стоит – ссора, которая последует за такой демонстрацией, будет иметь серьезные последствия.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 марта для Близнецов
От алкогольных напитков – даже в небольшом количестве – желательно отказаться: под влиянием винных паров вы можете совершить необдуманные поступки, о которых впоследствии пожалеете.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 24 марта для Раков
День благоприятен для серьезного разговора с близким человеком, отношения с которым в последнее время разладились: сегодня вам удастся достичь понимания даже в самых сложных вопросах.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 марта для Львов
Представителям вашего знака сегодня необходимо отказаться от любого хирургического вмешательства, даже если речь идет всего лишь о маникюре – такие манипуляции нужно перенести на пару дней.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 марта для Дев
Лучший отдых для вас в это время – смена рода занятий: это даст возможность переключить внимание и, как следствие, восстановить силы и пополнить запас необходимой для жизни и работы энергии.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 марта для Весов
Не время выяснять отношения с близким человеком: ссора, вероятная в этот день – впрочем, как и всегда – окажется совершенно некстати, поскольку может привести не просто к конфликту, а к расставанию.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 марта для Скорпионов
Захотев сделать кому-то замечание, сначала похвалите этого человека – звезды уверены, что вы найдете, за что – и только потом озвучивайте свои к нему претензии, так они быстрее достигнут "цели".
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 марта для Стрельцов
Не давайте обещаний при малейшем сомнении в том, что вы сможете сдержать данное кому-то слово: мало того, что вы изведетесь, когда поймете, что оказались несостоятельными, так еще и навредите своей репутации.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 марта для Козерогов
Ваш девиз на сегодняшний день – "больше дела, меньше слов": согласитесь, что представители вашего знака не сильны в речах, зато могут показать себя в работе – сегодня не стоит делать исключение из этого правила.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 марта для Водолеев
День подходит для важных переговоров с начальством: в конце рабочей недели оно будет настроено максимально благодушно, поэтому удовлетворит если и не все ваши просьбы, то во всяком случае большую их часть.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 марта для Рыб
День, когда категорически необходимо найти себе занятие, даже если необходимости в работе нет: оно отвлечет от грустных мыслей, которые – с большой долей вероятности – "накроют" вас с самого утра.
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