Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы обретем внутреннюю свободу

День, когда под влиянием лунных энергии люди обретают внутреннюю свободу, становятся раскованными и раскрепощенными.

С одной стороны, это открывает широкое поле для деятельности – как в профессиональной, так и в личной жизни, с другой – может сыграть с нами злую шутку: под их влиянием могут, как приято говорить в таких случаях, "сдать тормоза", а что произойдет в таком случае, предусмотреть сложно.

Овен

Физическую нагрузку, без которой сегодня не обойтись, необходимо дозировать – перенапряжение чревато серьезными последствиями для здоровья, поэтому выбирайте умеренность.

Телец

Хорошее настроение в этот день само по себе не "установится" – над ним придется поработать, позволив себе ару "лишних" часов отдыха или съев небольшой кусочек чего-то вредного, но вкусного.

Близнецы

День, когда можно не переживать из-за того, как вы выглядите в глазах окружающих – скорее всего, им будет не до вас, но и злоупотреблять сложившейся ситуацией тоже не стоит – держите себя в рамках приличия.

Рак

День накануне выходных подходит для перехода на новый режим питания – диеты или ограничений: лишние килограммы, которые удастся убрать в это время, скорее всего, уже не вернутся обратно.

Лев

За свежестью и качеством продуктов необходимо следить всегда, о сегодня – по причине опасности пищевых отравлений – особенно: как бы голодны вы ни были, откажитесь от уличной еды и фаст-фуда.

Дева

Инстинкты, которые дадут о себе знать в этот день, необходимо держать под контролем, в противном случае уже завтра вы можете пожалеть о своем откровенном поведении, но будет поздно.

Весы

Волна позитива, которая подхватит вас с самого утра, позволит справиться с запланированными делами быстро и с удовольствием, а в оставшееся время – в преддверии выходных – не только можно, но и нужно отдохнуть.

Скорпион

Кто-то из знакомых, почувствовав раскрепощенность, может стать чрезмерно откровенным – не стоит использовать их доверчивость против них самих, сохраните в тайне все, что от них услышали.

Стрелец

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не скучать – меланхоличное состояние духа негативно скажется как на текущих, так и на будущих делах: трудно сделать что-то хорошее, когда на душе тоскливо и неспокойно.

Козерог

День благоприятен для разговора с человеком, отношения с которым в последнее время стали катастрофически портиться: вы сможете объяснить ему, что случилось – почему между вами пробежала черная кошка.

Водолей

Перепады настроения, которые вы будете испытывать, не самым лучшим образом отразятся на работе, которую вы выполняете, поэтому нужно либо перенести дела на другое время, либо сосредоточиться на позитиве.

Рыбы

К вспышкам негатива со стороны окружающих необходимо отнестись с пониманием – это не более чем влияние лунных энергий, поэтому не стоит отвечать на агрессию агрессией – лучше проигнорировать ее.

Читайте также: