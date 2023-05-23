Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: день, когда Вселенная будет к нам благожелательна

Относительно спокойный и день, в течение которого не стоит ждать резких «всплесков» – как негативного, так и позитивного характера.

Вселенная будет благожелательна – в какой-то степени даже равнодушна – по отношению к людям, лавное, самим не устраивать себе жизненные испытания. Интуиция, которая обострится в это время, позволит не только предвидеть будущие события, но и отыскать потерянные некогда вещи – стоит воспользоваться этим обстоятельством, чтобы найти даже то, что, казалось, испарилось без следа.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 мая для Овнов

День более чем удачен в профессиональном отношении: одинаково успешно будут продвигаться как новые, только что начатые, так и старые, отложенные по самым разным причинам на некоторое время проекты.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 мая для Тельцов

Не стоит давать окружающим советы, о которых они не просят, а уж поучать их, преподнося собственно поведение как эталон, и вовсе противопоказано – можно нарваться на неадекватную ответную реакцию.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 мая для Близнецов

Нежелательно делиться своими профессиональными и – особенно! – личными планами с непроверенными людьми: нет гарантии того, что они не используют эти знания в собственных – корыстных – интересах.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 мая для Раков

Создадутся благоприятные условия для того, чтобы максимально успешно презентовать себя – и свои способности – перед начальством: стоит воспользоваться шансом, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 мая для Львов

Сегодня желательно вспомнить о том, что всех дел, как ни старайся, все равно не переделаешь, а, значит, надо уделять время не только работе, но и отдыху – особенно для него благоприятно послеобеденное время.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 мая для Дев

Ответ на важный вопрос, касающийся личной жизни, придет как будто бы сам собой – главное, отпустить ситуацию: концентрируясь на проблеме ежедневно и ежечасно, вы ни на шаг не приблизитесь к ее решению.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 мая для Весов

Все, что произойдет с вами сегодня, будет иметь особое значение, поэтому важно обращать внимание на любые – даже самые незначительные – событий, они могут оказать серьезное влияние на жизнь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 мая для Скорпионов

День идеально подходит для того, чтобы урегулировать отношения с близкими людьми, с которыми вас в разные стороны развела ссора: сегодня вы сможете найти нужные слова для примирения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 мая для Стрельцов

В отличие от других знаков Зодиака, вам сегодня нужно прислушиваться не только к интуиции, но и к мнению других людей, особенно тех, кому вы доверяете – как известно, одна голова хорошо, а две и больше – лучше.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 мая для Козерогов

Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня не отвлекаться от любимого дела – от работы: чем больше вы сегодня сделаете, тем лучшее впечатление произведете на нынешних и, что особенно важно, потенциальных клиентов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 мая для Водолеев

Если существует проект, который вы давно готовили, но пока так и не взяли в работу, сейчас для этого сложатся максимально благоприятные условия, поэтому важно сделать первый – решительный – шаг.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 мая для Рыб

Проект, на которым работали в последнее время, принесет первые – в том числе, и материальные – результаты, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом – продолжайте работать дальше.

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