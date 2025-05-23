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Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: день обретения новых и важных знаний
День обретения новых и важных знаний и, как следствие, мудрости – как профессиональной, так и житейской.
Можно заниматься самообразованием — нужные теории и факты будут находиться как будто бы сами по себе, обогащая свои представления об интересующем нас предмете. Хороший период для начала путешествий, особенно морских, но и в сухопутные и воздушные можно отправляться смело — они окажутся на редкость удачными, особенно если их цель — места силы, которые можно найти не только за тридевять земель, но и в своей стране.
Овен
Те, кто упорно и целеустремленно работал в последнее время, смогут получить заслуженные дивиденды — поступят долгожданные выплаты, на которые вы уже перестали надеяться и, как выяснится, совершенно напрасно.
Телец
Как бы ни складывалась ситуация, постарайтесь не нервничать: во-первых, повод для эмоций окажется надуманным, и значит, не стоящим ваших переживаний, а во-вторых, завтра вы о нем и думать забудете.
Близнецы
Повседневные заботы, включая домашние дела, нужно отложить: в этот день лучше заняться своим хобби, особенно если оно связно с рукоделием: так вы сможете и отдохнуть, и помедитировать, а значит, восстановить свои силы.
Рак
Чем меньше вы будете отвлекаться от основного — в данном случае бытового — вида деятельности, тем лучше будет как для вас, так и для дела: услышанные слух или сплетня может надолго выбить из рабочего настроя.
Лев
Делая добро другим людям, не бойтесь перестараться: во-первых, в данном случае это невозможно, во-вторых, все благодеяния этого времени обязательно вернутся к вам сторицей, так что они — в ваших интересах.
Дева
Общаясь с другими людьми категорически не рекомендуется повышать тон и уж тем более грубить — последствия такой линии поведения могут оказаться негативно-непредсказуемыми и неприятными лично для вас.
Весы
День, когда разрушить старое во всех жизненных сферах гораздо легче, чем создать новое — главное, впоследствии, когда ничего нельзя будет исправить, не пожалеть о собственной опрометчивости и скоропалительности.
Скорпион
Негативные эмоции, которые могут накрыть вас в этот день, необходимо «гасить» домашней работой: чем больше усилий вы при этом приложите, тем меньше вы будете подвластны плохому настроению.
Стрелец
В этот день лучшее средство от пессимизма и хандры — откровенный разговор с друзьями или любимым человеком: вы сами удивитесь, как много важного и интересного вам в результате удастся узнать.
Козерог
Постарайтесь отказаться от финансовых операций, даже если речь идет всего лишь о походе по магазинам с большим списком необходимых покупок — сегодня нужно поберечь свои силы, а заодно и кошелек.
Водолей
Необходимо следить не только за действиями, но и за словами — одно неосторожное выражение может стоить вам отношений с давним другом, а заодно и репутации выдержанного и воспитанного человека.
Рыбы
В этот день риск обещает стать не столько благородным, сколько опасным делом, поэтому нужно от него отказаться, умерив свои авантюрные намерения до того времени, когда он будет оправдан.
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