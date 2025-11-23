Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда можно заложить основы для кардинальных перемен

Гороскоп на 24 ноября

В это время можно заложить основы для кардинальных жизненных перемен, поэтому важно обращать внимание на любые случаи и ситуации, которые не будут вписываться в привычную картину мира — в ближайшее время станет понятно, почему все произошло именно так, а не иначе. Рекомендуется также планировать свое будущее, направляя его в позитивную сторону.

Овен

Пришло время вспомнить о друзьях, уделив им максимум времени: можно — и нужно! — общаться с теми из них, кого вы давно не видели, помимо приятных эмоций общение с ними принесет и неожиданную пользу.

Телец

Не стоит составлять на этот день грандиозные планы — несмотря на желание работать, из-за непредвиденных обстоятельств сделать удастся до обидного мало, поэтому именно на такой результат надо рассчитывать изначально.

Близнецы

Не стоит демонстрировать окружающим ложную скромность — она может негативно сказаться на результатах работы, да и более уверенные в себе коллеги легко опередят вас, так что надо поработать над своей самооценкой.

Рак

Пришла пора отпустить обиду на близкого человека, которая камнем висит у вас на душе уже довольно долгое время: вы с удивлением обнаружите, что наладить отношения гораздо проще, чем казалось на первый взгляд.

Лев

Не стоит искать виноватых в своих неудачах среди родных, друзей или коллег: исправить сложившуюся ситуацию можно будет, только взяв всю ответственность за случившееся на себя — согласитесь, это справедливо.

Дева

Сегодня вам не стоит рисковать имеющимися у вас в наличии средствами, даже если кто-то из близких будет убеждать вас, что это — благородное дело: вместо ожидаемой прибыли вы можете потерять если не все, то многое.

Весы

Нельзя принимать важное решение второпях: не подумав над ним, как следует: вы не успеете объективно оценить все соответствующие «за» и «против», поэтому ход, который вы сделаете окажется ошибочным.

Скорпион

Важно держаться курса, который вы наметили для себя некоторое время назад, не отступая от него ни на шаг, в противном случае вы потеряете все те достижения, которых вам удалось добиться на сегодняшний день.

Стрелец

Несмотря на желание обратиться к кому-нибудь за советом, откажитесь от него — возможно, рекомендации, которые вы услышите, будут продиктованы добрыми побуждениями, просто вам они категорически не подойдут.

Козерог

Прежде чем приступить к реализации составленного ранее профессионального плана, еще раз проанализируйте его — это поможет вам отделить главные задачи от второстепенных, которые могут подождать.

Водолей

Бытовые проблемы, с которыми вы столкнетесь сегодня, могут показаться вам серьезными, но уже завтра вы о них, скорее всего, и не вспомните, поэтому не стоит переживать по такому мелкому и преходящему поводу.

Рыбы

День благоприятен для приятных событий в ичной жизни — свиданий, объяснений в любви, предложений руки и сердца и даже свадеб — заключенный в этот день брак обещает быть прочным и продолжительным.