Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит активно действовать 

Не самый удачный день для любимой активной деятельности, что будет обусловлено сразу несколькими причинами.

Во-первых, энергия в эти лунные сутки стремится к нулю, поэтому производительность труда окажется крайне низкой. Во-вторых, каждый профессиональный шаг будет сопровождаться инерцией, отбрасывающей человека назад, поэтому ждать пользы от каких-либо действий не стоит – лучше отдохнуть и подумать о планах на будущее.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 ноября для Овнов

Даже если в вашей профессиональной деятельности существуют проблемы, сегодня не лучшее время для того, чтобы о них думать, а уже завтра решение может найтись легко и просто – как будто бы само по себе.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 ноября для Тельцов

Разговаривать на профессиональные темы с коллегами по работе сегодня желательно в неформальной обстановке – например, в ближайшем кафе за чашкой чая: так вы быстрее придете к согласию.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 ноября для Близнецов

Составлять план работы на ближайшее будущее не только можно, но и нужно, тем более что сегодня вам в голову будут приходить поистине гениальные идеи – останется только подумать об их воплощении в жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 ноября для Раков

Сохранить мир и гармонию в душе можно будет, только выплескивая свои эмоции: удерживая негатив, вы будете разрушать себя изнутри, а следствием этого станет плохое настроение – вплоть до депрессии.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 ноября для Львов

Постарайтесь отвлечься от мыслей о решении рабочих вопросов хотя бы на день, тем более что для трудовых подвигов он все равно не подходит: подумайте о приятном – например, об отношениях с любимым человеком.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 ноября для Дев

Не стоит ругать себя за совершенные ошибки: все равно отыграть их назад уже нельзя, поэтому угрызения совести не имеют никакого смысла, зато может серьезно пострадать самооценка, а этого допускать нельзя.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 ноября для Весов

Упрямство, которое вы решите проявить сегодня, не только ни на сантиметр не приблизит вас к поставленной цели, но и напротив, отдалит вас от нее, поэтому не стоит во что бы то ни стало настаивать на своем.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 ноября для Скорпионов

Сегодня вам не стоит общаться с начальством даже по телефону и уж тем более нежелательно попадаться ему на глаза: если у вас будет такая возможность, возьмите отгул и отправляйтесь на природу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 ноября для Стрельцов

День благоприятен для того, чтобы расслабиться и отдохнуть от активных действий во всех сферах жизни и деятельности: почему бы вам, например, не полежать с книгой на диване – вы так редко себе это позволяете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 ноября для Козерогов

Строя планы на будущее, не скромничайте – делайте судьбе "заказ" по максимуму: чем больше попросите, тем, соответственно, больше получите, и наоборот, так что ни в коем случае не мелочитесь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 ноября для Водолеев

Постарайтесь остановиться – как в прямом, так и в переносном смысле – и понять, чего вы хотите достичь в результате своей бурной деятельности: возможно, от некоторых целей, забирающих силы и время, можно отказаться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 ноября для Рыб

Давая ответы на важные жизненные и профессиональные вопросы, прислушивайтесь к интуиции: она вас еще ни разу не обманула, а уж сегодня точно не подведет, подсказав единственно верное решение задачи.

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