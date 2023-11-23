Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя размениваться на мелочи

День, когда необходимо воплощать в жизнь только действительно грандиозные проекты, не размениваясь на мелочи.

Поставив цель, нужно идти к ней, невзирая ни на какие препятствия: при такой решимости они буквально рассыплются в прах. Нежелательно ввязываться в серьезные финансовые операции и делать крупные покупки – они вряд ли порадуют, так что лучше отложить их на пару дней.

Овен

Важно быть внимательным к душевному состоянию окружающих вас – особенно близких – людей, им может потребоваться ваша помощь и поддержка, в ваших силах ее им оказать.

Телец

Думать перед тем, как что-то сказать, необходимо всегда, но сегодня – особенно: любые слова, произнесенные в это время, практически сразу же могут обернуться против вас самих.

Близнецы

День не подходит для принятия важных решений – слишком велик риск неправильно прочитать свои доводы – за и против - и совершить ошибку, которую сложно будет исправить.

Рак

Переживая из-за собственных проблем – или того, что вы за них принимаете – переключитесь на сложности кого-то из близких вам людей: вы сразу поймете, что ваши собственные затруднения не стоят выеденного яйца.

Лев

Агрессию со стороны окружающих людей и собственные вспышки гнева, которые возможны у вас в этот день, необходимо сразу же гасить – лучше всего при помощи присущего вам чувства юмора.

Дева

Сегодня окружающих вас людей – включая родных и близких – необходимо держать на расстоянии: при близком контакте велика вероятность серьезной ссоры с кем-нибудь из них, так что лучше поберечь отношения.

Весы

Не стоит браться за серьезные и трудоемкие дела, все равно толку от работы над ними будет немного, поэтому имеет смысл посвятить день мелочевке, которые вы долго откладывали на потом.

Скорпион

Тем из вас, кого очень сильно тяготит ссора с близким человеком, звезды приготовили приятный сюрприз: сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы понять и простить его.

Стрелец

Критикуя – и абсолютно справедливо – себя за совершенные в последнее время поступки, не стоит доходить до самобичевания: оставьте себе право на ошибку, которое вы имеете наравне со всеми остальными.

Козерог

Время от времени отдыхать необходимо даже таким трудоголикам, как вы, поэтому нынешний день звезды рекомендуют посвятить отдыху – считайте, что у вас третий выходной – в придачу к последующим дням.

Водолей

День, когда необходимо обращать внимание на приметы – например, разлитая сегодня вода и разбитая посуда не сулят ничего хорошего, поэтому желательно проявлять максимальную осторожность.

Рыбы

Любой сделанный в этот день подарок будет обладать силой талисмана, поэтому нужно не поскупиться и купить близким людям хотя бы небольшие сувениры, которые смогут их оберегать.

Читайте также: