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Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя позволять себе агрессивные выпады
День кристальной чистоты, активизирующей умственную и интеллектуальная деятельность.
Энергию, количество которой может даже зашкаливать, необходимо расходовать на работу, связанную с научной, литературной, журналистской или преподавательской деятельностью.
Нельзя злиться, обижать других, и позволять себе агрессивные выпады — ни одно из негативных проявлений человеческой натуры не останется безнаказанным.
Овен
День благоприятен для примирения с дорогими вам людьми, с которыми вы в последнее время находились в ссоре: если вы признаете свою ошибку, близкий человек охотно примет ваши искренние объяснения и извинения.
Телец
Нынешний день предполагает проявление максимальной осторожности: любая совершенная сегодня ошибка может иметь максимально серьезные последствия, поэтому лучше ничего подобного не допускать.
Близнецы
Не стоит портить настроение, раздражаясь из-за вещей, не имеющих особого значения: увы, моментов, которые могут вывести из себя, будет много, но только от вас зависит, сможете вы противостоять негативу или нет.
Рак
Неприятные мнения о собственной персоне сегодня можно услышать с самой неожиданной стороны — от близких друзей и любимых, не стоит принимать их слова близко к сердцу — на самом деле они так не думают.
Лев
Сегодня лучше отказаться от присущей вам привычки блистать в обществе и спокойно — не привлекая внимания — посидеть в сторонке, если, конечно, вы не хотите выглядеть в глазах окружающих смешно и нелепо.
Дева
День неблагоприятен для принятия важного решения: даже если вас будет поджимать строгий дедлайн, нужно отложить этот процесс хотя бы на день, иначе велик риск совершить досадную — и непростительную — ошибку.
Весы
Составляя план на нынешний день, определитесь с приоритетами: выберете самое важное задание, которое необходимо выполнить, и сделаете сначала его, а уж потом займитесь остальными, а не наоборот.
Скорпион
День, когда все былые заслуги и — что очень важно, неудачи — обнулятся и можно будет начать жизнь с чистого листа, самое главное в этой ситуации — на этот раз не ошибиться пойти по правильному пути.
Стрелец
Сегодня вам, несмотря на широту вашего характера, очень важно соблюдать меру во всем — от рациона питания до эмоций, от бурного проявления которых лучше отказаться — велик риск серьезных, а в некоторых случаях непоправимых конфликтов с окружающими.
Козерог
Решение рабочих вопросов, несмотря на понедельник, успехом не увенчается, поэтому необходимо посвятить день любимым занятиям, например, чтению — как старых, так и новых литературных произведений — или просмотру сериалов.
Водолей
Подписание любых важных документов необходимо перенести на другой день, сегодня — из-за повышенной рассеянности — существует риск не заметить досадную ошибку, что может иметь неприятные последствия. .
Рыбы
Несмотря на то, что энергии у вас сегодня будет много, тратить ее нужно максимально бережно и экономно, выбирая наибол важные дела и отодвигая на второй план те, которые пока могут подождать.
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