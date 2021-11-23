Гороскоп на 24 ноября для всех знаков Зодиака: день позитивной энергетики

День мощной позитивной энергетики, когда появится желание работать за двоих и сворачивать горы – в буквальном смысле этого слова.
Правда, для того чтобы достичь поставленных целей, придется соблюсти одно, но очень важное условие: необходимо иди только вперед, не останавливаясь и не сворачивая в сторону, в противном случае ничего хорошего из начатых дел не получится.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 ноября для Овнов
Качество, за которое вас обычно ругают, – ваше фирменное упрямство – сегодня сослужит вам добрую службу: поможет справиться с серьезными и важными задачами, так что можно смело его проявлять.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 ноября для Тельцов
Не стоит позволять окружающим людям садиться вам на голову – уже хотя бы потому, что последствия – причем не для вас, а для них, если вы выйдете из себя – могут оказаться непредсказуемыми.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 ноября для Близнецов
Не стоит никого обманывать, даже ваша ложь будет обусловлена исключительно благими намерениями: лукавство очень быстро выйдет наружу и отношения с человеком окажутся безнадежно испорченными.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 24 ноября для Раков
Важно дать отпор человеку, который посмеет проявить несправедливость по отношению к вам или к кому-то из окружающих вас людей, особенно если они слабые и беззащитные: в ваших силах помочь им.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 ноября для Львов
Нежелательно демонстрировать окружающим свое превосходство, даже если оно действительно имеет место быть: недовольство, которое вызовет у них ваше поведение, вряд ли будет способствовать укреплению отношений.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 ноября для Дев
Мощный всплеск энергии, который вы можете почувствовать в это время, необходимо направить на благие цели: например, на окончание начатого ранее, но по какой-то причине зависшего проекта.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 ноября для Весов
День, когда желательно использовать весь дипломатический потенциал, отпущенный вам природой, для улаживания отношений с близким человеком – в противном случае долгоиграющий конфликт с ним неизбежен.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 ноября для Скорпионов
Не стоит упускать счастливый шанс, который подарит вам в этот день судьба – преимущественно это касается профессиональной жизненной сферы, но и личная жизнь также преподнесет массу приятных сюрпризов.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 ноября для Стрельцов
Наверняка вы слышали о том, что таланты грешно зарывать в землю: сегодня вам – с большой долей вероятности – удастся сделать первый шаг на пути применения их в профессиональной сфере деятельности.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 ноября для Козерогов
Важно быть максимально аккуратными и осторожными в финансовых делах: возможно, вам предложат участие в проекте, который должен принести солидную прибыль – не стоит соглашаться, тщательно все не продумав.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 ноября для Водолеев
Сегодня не стоит ни с кем обсуждать свои планы – как профессиональные, так и личные – даже с людьми, которые вызывают у вас доверие: все, что вы выскажете вслух, потеряет силу, данную для реализации.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 ноября для Рыб
Большую часть времени необходимо посвятить общению с близкими друзьями и родственниками: в последнее время вы – в силу разных причин – не баловали их своим вниманием.
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