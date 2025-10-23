Гороскоп на 24 октября для всех знаков Зодиака: день, когда любой поступок может перевернуть жизнь

Гороскоп на 24 октября / © Credits

Если принятое решение будет правильным, уже в ближайшее время жизнь может измениться к лучшему, поэтому так важно не действовать наобум — по наитию. В любом случае мысль должна опережать действие, а не наоборот, тогда все сложится наилучшим образом.

Овен

Тем, кто давно мечтал о смене места работы, вполне могут сделать предложение их мечты — самое главное, не упустить счастливый шанс, поскольку желающих занять престижную должность будет предостаточно.

Телец

Не стоит делать тех, кто вас окружает, заложниками своего плохого настроения: прежде всего это касается близких, но и малознакомые люди не заслужили такого — откровенно негативного — отношения с вашей стороны.

Близнецы

Негативное настроение в течение дня неоднократно будет сменяться позитивным и наоборот: таки — эмоциональные — качели могут изрядно измотать — поэтом важно сосредоточиться хорошем, а не на плохом.

Рак

Соблазн ответить злом на зло будет сегодня велик, как никогда, но не стоит идти у него на поводу — в противном случае может получиться цепная реакция негатива, которая не даст возможности выбраться из его воронки.

Лев

Получив предложение заработать крупную сумму, практически ничего для этого не делая, не торопитесь отвечать согласием: вполне может получиться, что вы стали жертвой людей, которых иначе как мошенниками не назовешь.

Дева

Велика вероятность того, что вы, совершенно обессилев, почувствуете желание бросить дело, которым занимаетесь — звезды не рекомендуют это делать: стоит немного отдохнуть и отвлечься, как откроется второе дыхание.

Весы

Те, кто давно подумывает о смене не просто места работы, а рода деятельности в целом, сегодня могут наконец-то осознать, чем именно они хотят заниматься — останется только наметить план достижения цели.

Скорпион

Встреча с первой любовью, которая с большой долей вероятности возможна в этот день, даст шанс на возобновление прежних отношений — с того момента, на котором они когда-то завершились.

Стрелец

Хватаясь за все дела сразу, вы — как в истории с погоней за двумя зайцами — гарантированно не успеете практически ничего, поэтому необходимо составить подробный план, а затем тщательно и скрупулезно ему следовать.

Козерог

Велико будет желание расслабиться и устроить себе выходной, благо, в календаре он так и обозначен, но звезды не советуют вам этого делать — сначала необходимо довести до логического конца все начатые ранее дела.

Водолей

Мелкие личные неурядицы, возможные в это время, не стоит воспринимать как катастрофу — каждый имеет право как на ошибки, так и на их исправление: объясните любимому человеку, что не хотели его обидеть.

Рыбы

С намеченного на этот день курса могут сбить мелкие бытовые проблемы: чтобы не дать им такой — неприятной для вас — возможности, отложите их решение на энное время, лучше всего — на сегодняшний вечер.

