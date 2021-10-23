Гороскоп на 24 октября для всех знаков Зодиака: день, когда выходить из дома опасно

Гороскоп на 24 октября для всех знаков Зодиака: день, когда выходить из дома опасно

День, когда необходимо максимально слиться с внешней средой и не выделяться на ее фоне.

Дьявольская энергетика этого времени опасна для любого – даже самого смелого и отчаянного в поступках – человека, поэтому звезды рекомендуют – разумеется, по возможности – не покидать свой дом и не общаться с окружающими людьми, причем не только незнакомыми, но и родными и близкими. В нынешний – выходной – день оградить себя от неприятностей будет проще, чем в будний.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 октября для Овнов

Общаться сегодня можно только с людьми, которым вы доверяете на все сто процентов – близкими друзьями, любимыми людьми и родственниками, от остальных лучше держаться подальше.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 октября для Тельцов

Не стоит рассказывать окружающим вас людям об идеях, которые могут прийти в голову: непорядочные люди легко могут их присвоить, вам же останется наблюдать, как они осуществляют ваши мечты.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 октября для Близнецов

Прислушиваясь к мнению других людей, прежде чем пойти у них на поводу, подумайте о цели, которую они преследуют: велика вероятность того, что их намерения далеко не так чисты, как может показаться на первый взгляд.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 октября для Раков

Не стоит брать на себя обязательства, которые вы заведомо не в состоянии выполнить: не выполнив данное обещание, вы приобретете репутацию ненадежного человека, с которым лучше не иметь общих дел.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 октября для Львов

День благоприятен для наведения чистоты и прядка в доме: уборка разной степени сложности, вплоть до генеральной, позволит не только вылизать все поверхности, но и очистить энергетику своего жилья.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 октября для Дев

Не стоит не только тратить деньги, но даже просто брать их в руки: это может стать плохой приметой, предрекающей перекрытие движущихся к вам финансовых потоков.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 октября для Весов

Самое главное сегодня – не позволять эмоциям взять над собой верх: под их влиянием можно наломать большое количество дров, которые впоследствии не станет разгребать никто, кроме вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 октября для Скорпионов

Несмотря на выходной, от встреч с друзьями или родственниками лучше отказаться: ожидаемого удовольствия они не принесут, а стало быть, придется весь вечер скучать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 октября для Стрельцов

День благоприятен для примирения с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре – правда, для этого придется признать свои ошибки, но такому справедливому знаку, как вы, это сложности не составит.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 октября для Козерогов

Звезды настоятельно советуют вам остерегаться новых знакомств: человек, который на первый взгляд произведет приятное во всех отношениях впечатление, на самом деле окажется совсем не таким уж и хорошим.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 октября для Водолеев

Нежелательно общаться с людьми из своего прошлого – скорее всего, они появятся в вашей жизни не просто так, а с миссией, причем не самой приятной, так что лучше с ними не встречаться и не беседовать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 октября для Рыб

Для вас девиз нынешнего дня – чувство меры во всем: чем бы вы ни решили заниматься в это время, важно вовремя остановиться, в противном случае последствия могут быть, мягко говоря, неприятными.

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