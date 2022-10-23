Гороскоп на 24 октября для всех знаков Зодиака: день созидания

День, когда действия должны быть направлены исключительно на созидание, любое разрушение – даже в благих целях – недопустимо и наказуемо.

Нельзя не только разрушать дома, даже если речь идет о старой деревянной даче, на месте которой планируется строительства современного коттеджа, пилить дрова, рвать цветы – все это нанесет вред окружающему пространству, а потом – бумерангом – ударит по самому человеку. Зато можно – и нужно – строить, сеять, сажать – деревья, кустарники, цветы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 октября для Овнов

Вам сегодня будет сопутствовать удача в делах – прежде всего, в решении бизнес-вопросов: велика вероятность получения прибыли, подписания выгодных контрактов и заключения перспективных сделок.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 октября для Тельцов

День благоприятен для купли и продажи недвижимости: если вы давно собираетесь продать квартиру или купить дачу, лучшего времени вам не найти, поэтому не стоит медлить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 октября для Близнецов

Переговоры с деловыми партнерами, назначенные на этот день, пройдут максимально успешно: даже самые несговорчивые из них на этот раз будут охотно идти на контакт и прислушиваться к чужому мнению.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 октября для Раков

Раздражительность, которая станет вашей спутницей в этот день, необходимо «гасить»: лучше всего, в тот момент, когда вам захочется сказать какую-то резкость другому человеку, вспомнить, что вы тоже не безгрешны.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 октября для Львов

Велика вероятность столкновения с токсичными людьми, которые попытаются вывести вас на эмоциональный всплеск: не давайте ему шанса подпитаться вашей энергией – не реагируйте на провокации.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 октября для Дев

Несмотря на то, что финансовая удача сегодня на вашей стороне, любой документ, который вам нужно будет подписать, необходимо тщательно изучить – вплоть до запятой – и только потом ставить визу.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 октября для Весов

Любой недостойный поступок, который вы позволите себе совершить сегодня, обязательно обернется против вас, поэтому нужно десять раз подумать, прежде чем решиться на такое действие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 октября для Скорпионов

Избавиться от негативных эмоций, которые могут испортить вам настроение на весь день, можно, занявшись чем-нибудь полезным – например, уборкой в квартире, она точно не будет лишней.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 октября для Стрельцов

Старайтесь сохранять позитивное расположение духа, используя для этого самые разные – разумеется, доступные – способы: лучше всего, отвлечься от дурных мыслей, почитав интересный роман или посмотреть детектив.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 октября для Козерогов

Не выясняйте отношения с агрессивно настроенными людьми: столкнувшись с таким человеком, просто пройдите мимо – таким образом вы не дадите ему выплеснуть на себя свой негатив и сохраните душевное здоровье.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 октября для Водолеев

День благоприятен для общения с друзьями и родственниками, правда, для этого подходит лишь вторая половина дня, первую необходимо посвятить работе – в это время она будет ладиться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 октября для Рыб

Риск, конечно, благородное дело, и сегодня звезды его приветствуют, но все-таки желательно, чтобы он был спланированным и хорошо обдуманным, в противном случае можно потерять больше, чем выиграть.

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