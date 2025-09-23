Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда может показаться, что жизнь прожита зря

Гороскоп на 24 сентября / © Credits

Реклама

Нам начинает казаться, что жизнь прожита зря, а сами мы — неудачники, которые не смогли ничего добиться ни в одной сфере жизни% ни в профессии, ни в финансах, ни в личной жизни. К счастью, это всего лишь настроение нынешних лунных суток, уже завтра оно пройдет.

Овен

Даже если у представителей знака сегодня присутственный день в офисе, работать лучше дистанционно: так вас не будут перманентно отвлекать коллеги, и вы сможете сделать все, что запланировали, и даже больше.

Телец

Ссора с близким человеком, произошедшая в этот день может привести к не только к ухудшению настроения, но и к расставанию, поэтому если такой радикальный сценарий не входит в ваши планы, держите себя в руках.

Реклама

Близнецы

Сегодня даже самый незначительный повод может стать причиной серьезного нервного срыва, а, возможно, и настоящей депрессии, так что не стоит принимать чужие слова близко к сердцу и делать из мухи слона.

Рак

Идея, которая может прийти вам в голову в это время, значительно облегчит работу над проектом, которым вы сейчас непосредственно заняты, а заодно и увеличит производительность труда, а, как следствие, и гонорар.

Лев

Энергию, сегодня буквально распирающую вас изнутри, необходимо направить на работу, которую вы давно откладывали — например, на генеральную уборку в квартире, которая сама себя не сделает.

Дева

Дела — как профессиональные, так и домашние — можно планировать только на первую половину дня — вторую необходимо посвятить отдыху, иначе вы рискуете окончательно растерять энергию и выбиться из сил.

Реклама

Весы

Раздражение могут вызвать даже самые близкие и любимые люди, включая членов семьи, ссора с которыми категорически нежелательна, поэтому сегодня лучше максимально сократить нынешнее общение с ними.

Скорпион

Претензии, которые в этот день могут высказать вам окружающие, будут иметь под собой веские основания, поэтому не стоит спорить — лучше спокойно и внимательно их выслушать и сделать правильные выводы.

Стрелец

Чувство неудовлетворенности жизнью и работой, которое может посетить представителей вашего знака в это время, будет продиктована не реальным положением дел, а переутомлением: стоит отдохнуть и все пройдет.

Козерог

Даже общаясь с близкими друзьями, не стоит никого обсуждать и, уж тем более, осуждать: ваши слова самым неведомым образом станут известны объекту сплетен, а там недалеко и до серьезного конфликта.

Реклама

Водолей

Работы и забот у вас в этот день будет много, но успеть сделать все намеченное смогут только те, кто распределит задачи по времени релевантности, и будет тщательно придерживаться составленного графика.

Рыбы

От встреч с друзьями и романтических свиданий в этот день лучше отказаться — скорее всего, они не оправдают возложенных на них надежд, а, напротив, серьезно разочаруют и негативно скажутся на отношениях.

Читайте также: