Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно остерегаться токсичных людей

День, когда выходят на охоту – то есть, активизируются – токсичные люди, от которых – во избежание неприятных последствий – лучше держаться подальше.
Необходимо воздержаться от участия в публичных скандалах, которые такие люди могут устраивать общественных местах: они могут забрать энергию, которая необходима для жизни и работы. А еще лучше вообще не выходить из дома – это лучший способ сохранить свое психическое здоровье.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 сентября для Овнов
Лучшим лекарством от негативных мыслей, которые будет навевать окружающее пространство в этот день, являются активные действия – хороший результат дадут занятия спортом, хлопоты по дому или хобби.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 сентября для Тельцов
Энергетической дырой, в которую в этот день могут утекать витальные силы, станет бездумное и бессмысленное времяпрепровождение: разговоры по телефону, общение в мессенджерах и социальных сетях.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 сентября для Близнецов
Как бы ни складывались обстоятельства, важно сдерживать эмоции – особенно это касается общения с близкими людьми, скандал с которыми может в результате очень дорого обойтись и вам, и им.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 24 сентября для Раков
Не стоит обращать внимания на неприятные слова, которые вы можете услышать сегодня от любимого человека – будучи сказанными под влиянием минуты, они не имеют ничего общего с их истинным мнением о вас.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 сентября для Львов
К предложению подработки, с которым к вам могут обратиться в этот день, необходимо отнестись с осторожностью: быстро и легко заработать много денег невозможно – как правило, в таких случаях речь идет об убытке.
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Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 сентября для Дев
Не самый благоприятный день для финансовых операций – даже оплату коммунальных счетов, во избежание неприятностей, лучше перенести как минимум на несколько дней.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 сентября для Весов
Самокритика, конечно, вещь полезная – она помогает совершенствоваться в жизни и профессии, однако сегодня, занимаясь ею, главное, не переборщить: пониженная самооценка тоже не будет способствовать успеху.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 сентября для Скорпионов
Окружающие вас люди – кто специально, а кто и невольно – могут устраивать провокации, эмоционально реагируя на которые, вы рискуете потратить энергию, необходимую для полноценной жизни и работы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 сентября для Стрельцов
Нежелательно делиться с коллегами своими профессиональными идеями: они могут воплотить их в жизнь вместо вас или просто сглазить, поскольку зависть и негативную энергетику еще никто не отменял.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 сентября для Козерогов
Решение, принятое в этот день, с большой долей вероятности может оказаться ошибочным, поэтому лучше перенести этот процесс на другое – более благоприятное – время.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 сентября для Водолеев
Не стоит рассчитывать на продолжение отношений с человеком из далекого прошлого, который неожиданно появится в вашей жизни – скорее всего, ничего подобного с вами и бывшим возлюбленным не случится.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 сентября для Рыб
Желательно уделить максимум внимания своим родственникам – особенно пожилым: это позволит вам не только помочь им, но и пополнить собственный запас сил и энергии.
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