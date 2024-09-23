Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: день получения новых знаний

Нынешний день с полным правом можно назвать «днем знаний» – он максимально благоприятен для начала учебы в любом ее виде.

Можно поступать в любое учебное заведение – благо, сейчас это можно сделать с задержкой – от школы до вуза. Также приветствуется учеба на семинарах, тренингах и – в обязательном порядке – самообразование. Какой бы сферы жизни ни касались новые знания, важно помнить: очень скоро их удастся применить на практике – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Овен

Возможно, кто-то из друзей или близких обратиться к вам сегодня за советом – предложите им такой вариант действий, к которому прибегли бы сами, только в таком случае вам действительно удастся помочь человеку.

Телец

День не подходит для активных и решительных действий – их лучше перенести на другое время, а сегодня – определить тактику и стратегию, которые помогут вам достичь поставленной сегодня цели.

Близнецы

Выполнить все задачи, которые вы поставили перед собой в этот день, можно будет только в случае дисциплины и сосредоточенности на выполняемой работе – отвлекшись, вы потеряете слишком много драгоценного времени.

Рак

Приступая к работе, необходимо первым делом определиться с приоритетами: даже если главная намеченная на сегодня задача кажется вам тяжелой, начать нужно именно с нее, а уж затем перейти к более легким.

Лев

День, когда вам нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: так вы сможете узнать много нового и интересного об отношении к вам окружающих вас людей, включая самых близких.

Дева

Восстановить отношения, которые кажутся безвозвратно разрушенными и даже утраченными в это день будет легко, как никогда: достаточно просто позвонить человеку – от ссоры не останется и следа.

Весы

Любые факты, о которых вы узнаете в этот день, будут иметь огромное значение, поэтому важно обратить на них внимание – проанализировать, сделать правильные выводы и отложить в памяти.

Скорпион

Занимаясь решением проблем других людей – как близких, так и просто знакомых, не забывайте о существовании собственных – в противном случае вполне можете оказаться сапожником без сапог.

Стрелец

Не стоит делаться с окружающими тайной другого человека, которую он вам доверил: сделав то, вы рискуете превратить друга, который не простит вам предательства, во врага, а это вряд ли входит в ваши планы.

Козерог

В поисках ответа на важный вопрос не стоит перебирать массу вариантов – на самом деле правильное решение лежит на поверхности, и вы обязательно найдете его, если не будете торопиться и суетится.

Водолей

Сегодня не стоит никому верить на слово – ни малознакомым, ни близким людям: вряд ли они захотят вас обмануть – скорее, и сами будут заблуждаться, а, значит, выдадут заведомо ошибочные версии.

Рыбы

Не стоит никого обманывать даже в мелочах – ложь обязательно выйдет наружу, и вы получите репутацию человека, которому нельзя верить, , что впоследствии негативно отразиться на ваших отношениях с людьми.

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