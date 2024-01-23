Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака: день, когда нам под силу осуществить неосуществимое

Один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного календаря, когда под силу осуществить неосуществимое.

Тем не менее не стоит хвататься за любу работу без разбора: необходимо определить, какое задание является приоритетным, и предпочесть его остальным – к этим проектам можно обратиться, если останется время. Главное, чтобы работе не помешало резво "скачущее" настроение: эмоциональную нестабильность дня нужно учитывать и по возможности противостоять ей.

Овен

Важно не полениться и с самого утра составить подробный план того, что вы намерены сделать в течение дня: так вы сможете стать организованнее и успеть все, что было заявлено.

Телец

От употребления алкогольных напитков, даже если повод для этого будет более чем весомым, лучше отказаться: под их влиянием вы можете повести себя, мягко говоря, неадекватно.

Близнецы

На успех в решении профессиональных вопросов смогут надеяться только те, кто точно знает, чего именно хочет добиться в результате, в противном случае только даром будут потрачены драгоценные ресурсы – время и силы.

Рак

Чтобы не впасть в серьезную депрессию, необходимо оперативно реагировать на первые симптомы плохого настроения, которое может накрыть вас с самого утра – оно будет идти по нарастающей.

Лев

Поскольку особых трудовых достижений у вас сегодня не предвидится, имеет смысл заняться упорядочиванием – и облагораживанием – окружающего пространства: например, сделать уборку в доме.

Дева

День создаст благоприятные условия для укрепления профессионального авторитета, поэтому имеет смысл, не стесняясь, представить на суд начальства и коллег ваши новые – перспективные – идеи.

Весы

Принимая важное решение, не стоит – по присущей вам привычке – колебаться из стороны в сторону: если не можете справиться с этой задачей самостоятельно, бросьте жребий – судьба не обманет.

Скорпион

Тем из вас, кто допустил ошибку в отношениях с близким человеком, еще не поздно все исправить, признав свою вину, вот только в этом занятии желательно знать меру – не стоит доходить до самоедства.

Стрелец

Сегодня окружающие буду относиться к вам максимально доброжелательно – воспользуйтесь данным обстоятельством, чтобы решить очень важный для вас профессиональный вопрос или помириться с близким другом.

Козерог

Даже если у вас есть важная работа, постарайтесь найти время для отдыха – не сделав этого, вы очень быстро выбьетесь из сил, потеряв присущую вам трудоспособность и, как следствие, не выполните дневной план.

Водолей

Стоит прислушаться к совету, который даст вам близкий человек: с одной стороны, никто не заставляет вас действовать в соответствии с ним, а с другой - возможно, вы найдете в нем зерно истины.

Рыбы

Работать сегодня нужно в ускоренном темпе, не тратя время на раскачку, перекуры и разговоры с коллегами: так вы успеете гораздо больше и все сделаете быстрее, а отдохнуть можно будет вечером.

Читайте также: