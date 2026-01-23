Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака: день, когда получится исправить неприятную ситуацию

Птички на фоне зимнего пейзажа / © Credits

Например, извиниться перед теми, кого обидели, или, несмотря на выходной, сделать своеобразную «работу над ошибками», допущенными в профессиональной сфере. Двигаться вперед во всех направлениях можно только в том случае, если прошлое — со всеми его промахами и провалами — осталось далеко позади.

Овен

Интуиция будет не просто подсказывать, как нужно поступить в той или иной ситуации, она может просто кричать об этом, так что рекомендуется к ней прислушиваться — отправив ее в игнор, вы рискуете серьезно ошибиться.

Телец

В отношениях с окружающими — особенно близкими — людьми не стоит идти на поводу у собственного упрямства, которое будет подталкивать вас к неблаговидным поступкам, — лучше переключить его на домашние хлопоты.

Близнецы

Встреча с человеком, с которым некоторое время назад был связан романтический период в жизни, может привести к возобновлению отношений — главное, понять, есть ли в таком повороте необходимость.

Рак

От делового предложения, которое, несмотря на выходной, поступит в это время, лучше не отказываться: возможно, на первый взгляд оно покажется вам не очень привлекательным, но на самом деле это далеко не так.

Лев

День, когда можно — и нужно! — общаться с людьми, которых вы по какой-то — только вам известной — причине давно игнорируете: даже если он допустил по отношению к вам непорядочный поступок, пришло время помириться.

Дева

Причины нынешних проблем в отношениях с близким или любимым человеком, скорее всего, кроются в допущенных вами в прошлом ошибках — обнаружив и исправив их, можно уже сейчас сможете все наладить.

Весы

Чтобы стабильность не превратилась в стагнацию, необходимо время от времени впускать в свою жизнь перемены — даже будучи незначительными, они не только изменят ее к лучшему, но и не дадут заскучать.

Скорпион

Принимать участие в ссорах между близкими вам людьми нежелательно всегда, но в этот день — особенно: приняв сторону одного человека, вы автоматически настроите против себя другого, а этого нельзя допустить.

Стрелец

Извинения человека, который в чем-то перед вами провинился, стоит принять с готовностью — не упрекая его при этом в допущенных ошибках, иначе в следующий раз он с признанием своей вины может и не прийти.

Козерог

Не стоит браться за большие — можно сказать, глобальные — домашние проекты, в данный момент ы, скорее всего, не сможете их потянуть, лучше сосредоточиться на мелких делах, которые, давно ждут вашего внимания.

Водолей

Не стоит развивать бурную деятельность, даже если речь идет всего лишь о хозяйственных делах: ожидаемых результатов она не даст, куда больше пользы принесет отдых, который в выходной особенно актуален.

Рыбы

День рекомендуется посвятить восстановлению прежних — как профессиональных, так и личных — связей: эти люди очень скоро могут понадобиться для решения важных профессиональных вопросов.

