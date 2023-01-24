Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака: день, в котором хорошего и плохого будет поровну

Неоднозначный день, в котором поровну содержится и негатива, и позитива, состязающихся между собой.

Многих из нас может преследовать недовольство собой и своими жизненными достижениями, когда будет казаться, что можно было бы достичь более весомых и внушительных результатов. Такое настроение – не более чем влияние Луны, которое пройдет уже завтра, тем более что сегодня сложатся максимально благоприятные условия для любых дел, связанных с торговлей и бизнесом. К тому же можно будет собрать "урожай": дадут о себе знать усилия, приложенные энное время назад.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 января для Овнов

Ответ на важный жизненный вопрос может присниться – в буквальном смысле этого слова: важно не забыть содержание сна, а, проснувшись, тщательно обдумать увиденное.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 января для Тельцов

Постарайтесь удержать негативное отношение, которое вы будете испытывать к кому-то из друзей или знакомых, в рамках разумного: произошедший в этот день конфликт может иметь серьезные последствия.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 января для Близнецов

К старому знакомому, который появится в вашей жизни после длительного перерыва, необходимо отнестись с максимальным вниманием: он может до сих пор испытывать к вам романтические чувства.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 января для Раков

Звезды рекомендуют вам пропускать мимо ушей ехидные намеки, которые могут делать недоброжелательно настроенные по отношению к вам люди: их язвительность – не ваши, а их психологические проблемы.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 января для Львов

День благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье: записаться на прием к врачу, отказаться от вредных привычек, пересмотреть пищевой рацион и как можно больше гулять на свежем воздухе.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 января для Дев

Усталость, которая накопилась у вас за последнее время, не лучшим образом скажется на производительности труда, поэтому периоды напряженной работы необходимо перемежать с отдыхом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 января для Весов

Не стоит выяснять отношения с близкими людьми, даже если покажется, что такая необходимость назрела: доказать свою правоту вам все равно не удастся, зато поссориться можно будет всерьез и надолго.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 января для Скорпионов

Необходимо уделить внимания родным и близким людям – нынешний день как будто бы создан для того, чтобы провести время вместе: воспоминания о нем еще долго будет приятно греть вашу душу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 января для Стрельцов

Настроение может испортить комплекс неполноценности, который вы будете испытывать по отношению к своим профессиональным достижениям – точнее, их отсутствию: к счастью, уже завтра вы забудете об этом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 января для Козерогов

Прежде чем ссориться с любимым человеком, подумайте, готовы вы пожертвовать своими отношениями с ним ради принципа или нет – в последнем случае даже не пытайтесь вступать в спор с ним.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 января для Водолеев

Можно приступать к реализации важного профессионального проекта – несмотря на непростые энергии дня, любой – профессиональный, финансовый или бизнес-проект – в это время обещает быть удачным.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 января для Рыб

Постарайтесь найти себе занятие, которое займет все ваше время и силы: только там вы сможете справиться с мощной небесной энергией, которая будет переполнять вас с раннего утра и до позднего вечера.

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