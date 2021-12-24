Гороскоп на 25-26 декабря для всех знаков Зодиака: дни, когда важно сохранять спокойствие

Гороскоп на 25-26 декабря для всех знаков Зодиака: дни, когда важно сохранять спокойствие

22-й лунный день, который растянется почти на двое суток, – время, когда важно несмотря ни на что сохранять внутреннее равновесия и спокойствие.

Только так можно будет сдержать эмоции и сохранить контроль разума над чувствами. Время также благоприятно для помощи нуждающимся, что полностью соответствует идее Рождества: можно подавать милостыню, заниматься благотворительностью и волонтерством, делать подарки – все добро вернется сторицей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25-26 декабря для Овнов

Сочувствуя другим людям, не бойтесь показаться им не "железным", а слабым и беззащитным: вполне возможно, что они смогут в свою очередь оказать вам моральную помощь и поддержку.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25-26 декабря для Тельцов

Необходимо следить за вспышками гнева, которым вы будете подвержены в это время – неадекватное поведение может испортить отношения с родными и близкими людьми и даже поставить под удар карьеру.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25-26 декабря для Близнецов

Чем больше добрых дел вы в эти дни запишите на свой счет, тем энергичнее будете себя чувствовать, так что не стоит скупиться на широкие – в хорошем смысле этого слова – жесты.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25-26 декабря для Раков

Испытывая жалость к себе, важно помнить: большому количеству людей, среди которых есть и ваши друзья, куда хуже, чем вам – найдите возможность помочь им, и от вашего уныния не останется и следа.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25-26 декабря для Львов

Не стоит передавать другим людям слухи о ваших общих знакомых и уж тем более не сплетничайте сами – ваши слова обязательно передадут тем, кого они касаются, а вы наживете себе врага в их лице.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25-26 декабря для Дев

Дни, когда нежелательно что-либо делать из корыстных побуждений, даже если они будут прикидываться соображениями практичности – обмануть ни себя, ни окружающих вам все равно не удастся.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25-26 декабря для Весов

Жизнь даст вам редкий шанс исправить ошибку в отношениях с близким человеком – правда, с одним условием: вам придется сделать выводы из случившегося и впредь подобного не повторять.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25-26 декабря для Скорпионов

Кто-то из друзей может попросить вас о минимальной помощи – нужно будет всего лишь внимательно выслушать и дать дельный совет – не отказывайте никому в таком одолжении.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25-26 декабря для Стрельцов

Доля самокритики вам в эти дни не помешает, но не стоит заходить в этом процессе слишком далеко: того, что вы признали свою ошибку и сделали из нее выводы, будет вполне достаточно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25-26 декабря для Козерогов

Необходимость хотя бы на время забыть о материальном и вспомнить о духовном: например, сходить в церковь или посетить какое-либо культурное мероприятие – спектакль или художественную выставку.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25-26 декабря для Водолеев

Наладить отношения с близким человеком поможет подарок – необязательно дорогой, но непременно приобретенный конкретно для него, с учетом его желаний, увлечений и предпочтений.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25-26 декабря для Рыб

К раздражительности со стороны близких людей, возможной в эти дни, нужно отнестись с пониманием – она продиктована не внутренними убеждениями, а влиянием Луны, которое к понедельнику пройдет.

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