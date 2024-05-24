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Гороскоп на 25-26 мая для всех знаков Зодиака: дни, когда ничего не происходит случайно

Гороскоп на 25-26 мая для всех знаков Зодиака: дни, когда ничего не происходит случайно

Гороскоп на 25-26 мая для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

В 18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, ничего не происходит случайно. 

Время благоприятно для анализа ситуации, сложившейся в профессиональной – или личной – жизни: станут понятными причинно-следственные связи событий, которые до сих пор касались непонятными и запутанными. Нужно также помнить о том, что в такие дни бумерангом возвращаются как злые, так и добрые дела, так что они ясно покажут, по какому пути – правильному или нет – идет человек.

Овен 

На возможную агрессию со стороны окружающих лучше не отвечать вообще, если же такой возможности не будет, пожелайте им здоровья – как правило, это лучший способ справиться с токсичными людьми. 

Телец 

Красноречие и уверенность, которыми вы будете обладать в это время, позволят убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов – воспользуйтесь этими качествами, чтобы договориться с ними. 

Близнецы 

Решая важный жизненный вопрос, не слушайте чужих советов – никто не разберется в сложившейся ситуации лучше вас самих, поэтому доверяйте только собственному внутреннему голосу. 

Рак 

Не стоит прислушиваться к «доброжелателям», которые захотят отговорить вас от совершения важного поступка: поверив им, вы можете упустить редкий шанс добиться серьезного жизненного успеха. 

Лев 

Вы редко сомневаетесь в себе и своих силах, но в это время звезды дадут вам возможность посмотреть на себя со стороны – результат вас вряд ли порадует, поэтому стоит подумать о том, как исправить ситуацию. 

Дева 

Обратите внимание на те недостатки, которые безумно раздражают вас в других людях – скорее всего, они свойственны и вам самим, просто вы по какой-то причине не хотите признаваться в этом даже себе. 

Весы 

Чем бы вы ни занимались в эти выходные, помните: ваши действия не должны быть спонтанными, только тщательно продумывая и просчитывая каждый свой шаг, вы сможете добиться ожидаемого успеха. 

Скорпион 

Нельзя допускать негативных намерений не только в действиях, но и в мыслях: зло обязательно вернется к вам бумерангом, причем, прилетит он в тот момент, когда вы меньше всего будете его ожидать. 

Стрелец 

Звезды рекомендуют вам обращать внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная – ее цель подготовить вас к важному событию, которое вот-вот произойдет в вашей жизни. 

Козерог 

Отношения с близким человеком, с которым вас некоторое время назад вас разлучила ссора наладятся, правда, для этого необходимо будет приложить усилия – как минимум, признать, что вы были неправы. 

Водолей 

От работы – даже если речь идет о бытовых хлопотах – в эти дни лучше отказаться, особенно это касается второй половины дня – это время благоприятно для отдыха и восстановления сил. 

Рыбы 

Особое внимание следует уделить своему здоровью: серьезных проблем, к счастью, не предвидится, но подумать о правильном питании и занятиях посильными видами спорта имеет смысл.

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