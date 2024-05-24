Гороскоп на 25-26 мая для всех знаков Зодиака: дни, когда ничего не происходит случайно

В 18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, ничего не происходит случайно.

Время благоприятно для анализа ситуации, сложившейся в профессиональной – или личной – жизни: станут понятными причинно-следственные связи событий, которые до сих пор касались непонятными и запутанными. Нужно также помнить о том, что в такие дни бумерангом возвращаются как злые, так и добрые дела, так что они ясно покажут, по какому пути – правильному или нет – идет человек.

Овен

На возможную агрессию со стороны окружающих лучше не отвечать вообще, если же такой возможности не будет, пожелайте им здоровья – как правило, это лучший способ справиться с токсичными людьми.

Телец

Красноречие и уверенность, которыми вы будете обладать в это время, позволят убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов – воспользуйтесь этими качествами, чтобы договориться с ними.

Близнецы

Решая важный жизненный вопрос, не слушайте чужих советов – никто не разберется в сложившейся ситуации лучше вас самих, поэтому доверяйте только собственному внутреннему голосу.

Рак

Не стоит прислушиваться к «доброжелателям», которые захотят отговорить вас от совершения важного поступка: поверив им, вы можете упустить редкий шанс добиться серьезного жизненного успеха.

Лев

Вы редко сомневаетесь в себе и своих силах, но в это время звезды дадут вам возможность посмотреть на себя со стороны – результат вас вряд ли порадует, поэтому стоит подумать о том, как исправить ситуацию.

Дева

Обратите внимание на те недостатки, которые безумно раздражают вас в других людях – скорее всего, они свойственны и вам самим, просто вы по какой-то причине не хотите признаваться в этом даже себе.

Весы

Чем бы вы ни занимались в эти выходные, помните: ваши действия не должны быть спонтанными, только тщательно продумывая и просчитывая каждый свой шаг, вы сможете добиться ожидаемого успеха.

Скорпион

Нельзя допускать негативных намерений не только в действиях, но и в мыслях: зло обязательно вернется к вам бумерангом, причем, прилетит он в тот момент, когда вы меньше всего будете его ожидать.

Стрелец

Звезды рекомендуют вам обращать внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная – ее цель подготовить вас к важному событию, которое вот-вот произойдет в вашей жизни.

Козерог

Отношения с близким человеком, с которым вас некоторое время назад вас разлучила ссора наладятся, правда, для этого необходимо будет приложить усилия – как минимум, признать, что вы были неправы.

Водолей

От работы – даже если речь идет о бытовых хлопотах – в эти дни лучше отказаться, особенно это касается второй половины дня – это время благоприятно для отдыха и восстановления сил.

Рыбы

Особое внимание следует уделить своему здоровью: серьезных проблем, к счастью, не предвидится, но подумать о правильном питании и занятиях посильными видами спорта имеет смысл.

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