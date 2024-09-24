Гороскоп на 25-26 сентября для всех знаков Зодиака: дни, когда нас ждут испытания

23-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, - время, когда нас ждет множество испытаний.

Как правило, они принимают облик препятствий на профессиональном и жизненном пути, которые приходится преодолевать повсеместно. Зато победа над такими обстоятельствами не только несет в себе успех во всех жизненных отраслях, но и дает повод для довольства собой, так что результат борьбы будет того стоить. Не стоит обращать внимания на плохое настроение, оно – всего лишь влияние негативных энергий Луны, которое пройдет через два дня.

Овен

Лучший способ преодолеть негативную энергетику дней – заняться физическим трудом, который будет полезным как для самих представителей знака, так и для их семьи – например, затеять уборку в доме или на даче.

Телец

Время, когда представителям знака – если у них будет такая возможность – отказаться от общения с окружающими, иначе они умудрятся наговорить им массу неприятных вещей, что поставит их в неловкое положение.

Близнецы

Нельзя общаться с людьми, которые так или иначе будут проявлять признаки агрессии: последующее – неминуемое – столкновение с ними может привести к довольно неприятным последствиям.

Рак

Велика вероятность того, что представителей знака "накроет" их любимое психологическое состояние – неуверенность в своих силах: ей желательно противопоставить усилия по повышению самооценки.

Лев

Общения с токсичными людьми необходимо избегать всегда, но в эти дни – особенно: энергия, которую они у вас заберут, хватило бы на большое количество дел – как профессионального, так и бытового свойства.

Дева

Представители вашего знака - пожалуй, единственные во всем Зодиаке, которым сегодня не только можно, но и нужно неограниченно общаться с окружающими, особенно важно развивать романтические отношения.

Весы

Не лучшее решение этих дней – проявить свойственные вам дипломатические способности, вмешавшись в чужой конфликте – в результате враждующие стороны во всем объявят виноватыми вас.

Скорпион

Не стоит планировать на это время переговоры, от которых зависят профессиональные и финансовые перспективы: вряд ли собеседники будут настроены на конструктивный диалог, а результат точно не порадует.

Стрелец

Нежелательно посещать места массового скопления людей, даже если поход в театр или на концерт вы планировали заранее: в эти дни нахождение в толпе может оказаться опасным – не только психологически, но и физически.

Козерог

В эти дни вам необходимо соблюдать умеренность во всем – от работы, которую вы на себя взвалите, до пищевого рациона: вашим девизом должен стать известный слоган "чем меньше, тем лучше".

Водолей

Необходимо обращать внимание на многочисленные знаки, которые в это время будут посылать вам высшие силы: они не только подскажут вам ответ на важный вопрос, но и предостерегут от возможных неприятностей.

Рыбы

Дни, когда нужно как можно меньше говорить: под влиянием энергий дня вы можете неосторожно высказать свое нелицеприятное мнение в отношении кого-то из окружающих – например, вашего непосредственного начальства.

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