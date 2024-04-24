Гороскоп на 25 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда легко попасть под чужое влияние

День, когда очень легко попасть под чужое влияние и потерять свою индивидуальность.

Сопротивляться такому влиянию внешней чреды сложно, но можно: главное – не давать навязать нам чье-то чужое мнение в качестве единственно верного и правильного, не давать никому собой манипулировать, не идти ни у кого на поводу, если есть хотя бы малейшее сомнение в правильно чужой версии. Конечно, это потребует определенных усилий, зато и результат – то, что нам удалось отстоять свои позиции – даст повод для довольства собой.

Овен

Отношения с окружающими потребует некоторой доли индифферентности: все – от домашних до начальства – будут менять мнения и решения буквально каждую минуту, так что без выдержки не обойтись.

Телец

Ни в коем случае нельзя упускать шанс, который сегодня может подарить вам Вселенная: такое – максимально удачное – стечение обстоятельств может представится нескоро, а то и не представится вообще.

Близнецы

Далеко не все окружающие вас люди будут сегодня настроены доброжелательно, но обращать на них внимание не стоит: зачем давать им возможность подпитываться вашей энергией – она вам самим понадобится.

Рак

Возможно, кто-то из близких будет склонять вас к поступку, который кажется вам сомнительным – прежде чем согласиться, спросите себя: в чем состоит его интерес – истинные его причины могут разочаровать вас.

Лев

Не стоит прилагать усилия к тому, чтобы понравиться человеку, который относится к вам негативно: некоторое время спустя вы поблагодарите судьбу – а заодно и себя – за то, что он исчез из вашей жизни.

Дева

Трудно сказать, почему вы вдруг решите поставить себя выше тех, кто находится рядом с вами, но звезды предостерегают вас о проявлении высокомерия по отношению к ним – вскоре вы о нем пожалеете.

Весы

Нацелившись на решение очередной профессиональной задачи, не давайте никому сбить вас с "курса": никаких разговоров и перекуров до тех пор, пока в работе не будет поставлена финальная точка.

Скорпион

Велика вероятность того, что человек, которого вы привыкли воспринимать с одной стороны, неожиданно проявит себя с диаметрально иной – причем она окажется как отрицательной, так и положительной.

Стрелец

Не вступайте в дискуссии – прежде всего профессионального характера, если не обладаете достаточным набором весомых аргументов и фактов, которые могли бы убедить собеседника в вашей правоте.

Козерог

Если какое-то дело не будет ладиться, не упорствуйте и не бейтесь лбом о стену: сделайте паузу и займитесь чем-то другим, а там, возможно, отроется эта или другая – не менее важная для вас – "дверь".

Водолей

Почувствовав, что ничего не хотите делать, не ругайте себя за лень, а найдите возможность отдохнуть: такое настроение связно не с профессиональным выгоранием, а с банальной усталостью.

Рыбы

Чем бы вы ни занимались, даже если речь будет идти всего лишь об уборке дома, не позволяйте себе сомневаться в своих силах – это лишит вас энергии, без которое ни одно дело не станет успешным.

Читайте также: