Гороскоп на 25 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла выходят на поверхность

Нас могут одолевать страхи, тревоги и просто плохие мысли, которые не стоит считать дурными предчувствиями, поскольку они являются всего лишь отражением лунных энергий дня — уже завтра они исчезнут так же внезапно, как и появились. Также велика вероятность стать жертвой обмана –со стороны как малознакомых, так и близких людей, поэтому бдительность не помешает.

Овен

Позитивный результат даст очищение организма: детокс-диета фито-чаи и отказ от негативных мыслей позволят почувствовать себя гораздо лучше — причем, как на физическом, так и на ментальном уровне.

Телец

Не стоит разрушать отношения с близкими людьми, которые в результате серьезной ссоры могут уже и не восстановиться — приложите максимум усилий для того, чтобы обойти возникающие тут и там острые углы.

Близнецы

Раздражительность, которую вы будете испытывать в этот день, явление временное, обусловленное положением звезд и планет, поэтому ее нужно просто перетерпеть — уже завтра вы станете куда более миролюбивыми.

Рак

День, когда нужно вести себя спокойно, не предпринимая никаких действий и ни с кем не общаясь — привлекая к себе чужое внимание представители знака рискуют попасть в неприятную ситуацию — желательно ее избежать

Лев

Не стоит брать на себя слишком много, пытаясь выполнить как свою, так и чужую работу, даже если речь идет о близких людях: благодарности за труды и заботу вы все равно не дождетесь, а переутомиться можете вполне.

Дева

Внутренняя тревожность, которую представители знака могут испытывать с самого утра, будет подталкивать к тому, чтобы сорвать зло на тех, кто находится рядом: нет сомнений в том, что впоследствии вам будет стыдно.

Весы

Не вмешивайтесь в чужой конфликт, даже если обе его стороны будут просить вас об этом –третейский судья из вас сегодня никакой, поэтому вы легко можете нажить себе врагов в лице всех участников скандала.

Скорпион

Лучший способ справиться с накатившей на вас агрессией — причем, как своей, так и чужой –заняться домашней работой — чтобы не было и минуты, которую можно было бы посвятить выяснению отношений с близкими.

Стрелец

Чем бы вы ни занимались, главное в этот день — действовать, а, чтобы друзья или близкие не отвлекали вас пустыми разговорами, примите меры — минимизируйте общение даже с теми, кто находится в соседней комнате

Козерог

Самый действенный способ отвлечься от плохих мыслей, которые могут надоедать в этот день –любимое занятие, на которое в будние дни вам банально не хватает времени — сегодня можно вспомнить о нем.

Водолей

Представителей вашего знака ждут самые непредсказуемые события, к которым невозможно подготовиться: единственный выход из ситуации — решать проблемы по мере их возникновения и не накручивать себя.

Рыбы

Анализируя события, предшествовавшие нынешней — непростой — ситуации, и свою роль в них, не переборщите с самокритикой — пользы от того, что вы возьмите всю — в том числе, и несуществующую вину на себя, не будет.

