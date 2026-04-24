Гороскоп на 25 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла выходят на поверхность
Один из самых сложных дней лунного календаря, когда силы зла выходят на поверхность, и, чтобы их одолеть, нужно приложить усилия.
Нас могут одолевать страхи, тревоги и просто плохие мысли, которые не стоит считать дурными предчувствиями, поскольку они являются всего лишь отражением лунных энергий дня — уже завтра они исчезнут так же внезапно, как и появились. Также велика вероятность стать жертвой обмана –со стороны как малознакомых, так и близких людей, поэтому бдительность не помешает.
Овен
Позитивный результат даст очищение организма: детокс-диета фито-чаи и отказ от негативных мыслей позволят почувствовать себя гораздо лучше — причем, как на физическом, так и на ментальном уровне.
Телец
Не стоит разрушать отношения с близкими людьми, которые в результате серьезной ссоры могут уже и не восстановиться — приложите максимум усилий для того, чтобы обойти возникающие тут и там острые углы.
Близнецы
Раздражительность, которую вы будете испытывать в этот день, явление временное, обусловленное положением звезд и планет, поэтому ее нужно просто перетерпеть — уже завтра вы станете куда более миролюбивыми.
Рак
День, когда нужно вести себя спокойно, не предпринимая никаких действий и ни с кем не общаясь — привлекая к себе чужое внимание представители знака рискуют попасть в неприятную ситуацию — желательно ее избежать
Лев
Не стоит брать на себя слишком много, пытаясь выполнить как свою, так и чужую работу, даже если речь идет о близких людях: благодарности за труды и заботу вы все равно не дождетесь, а переутомиться можете вполне.
Дева
Внутренняя тревожность, которую представители знака могут испытывать с самого утра, будет подталкивать к тому, чтобы сорвать зло на тех, кто находится рядом: нет сомнений в том, что впоследствии вам будет стыдно.
Весы
Не вмешивайтесь в чужой конфликт, даже если обе его стороны будут просить вас об этом –третейский судья из вас сегодня никакой, поэтому вы легко можете нажить себе врагов в лице всех участников скандала.
Скорпион
Лучший способ справиться с накатившей на вас агрессией — причем, как своей, так и чужой –заняться домашней работой — чтобы не было и минуты, которую можно было бы посвятить выяснению отношений с близкими.
Стрелец
Чем бы вы ни занимались, главное в этот день — действовать, а, чтобы друзья или близкие не отвлекали вас пустыми разговорами, примите меры — минимизируйте общение даже с теми, кто находится в соседней комнате
Козерог
Самый действенный способ отвлечься от плохих мыслей, которые могут надоедать в этот день –любимое занятие, на которое в будние дни вам банально не хватает времени — сегодня можно вспомнить о нем.
Водолей
Представителей вашего знака ждут самые непредсказуемые события, к которым невозможно подготовиться: единственный выход из ситуации — решать проблемы по мере их возникновения и не накручивать себя.
Рыбы
Анализируя события, предшествовавшие нынешней — непростой — ситуации, и свою роль в них, не переборщите с самокритикой — пользы от того, что вы возьмите всю — в том числе, и несуществующую вину на себя, не будет.
Читайте также:
Транзит Урана в Близнецах: как на нас повлияет это ключевое событие весны 2026 года
Время счастливых шансов и дохода: три знака, которым повезет с деньгами в апреле 2026 года
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время