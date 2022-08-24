Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: день чистой и доброй энергетики

День чистой и доброй энергетики, в течение которого под запретом находится грубость, резкие высказывания, агрессивное поведение.
Всего, что может задеть или обидеть других людей, необходимо избегать. Тех, кому удастся сохранить внутреннюю гармонию, ждет профессиональный успех и финансовая прибыль.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 25 августа для Овнов
Не стоит негативно реагировать на неадекватное поведение окружающих – получится себе дороже, лучше обходить людей, представляющих опасность – даже потенциальную – стороной.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 25 августа для Тельцов
Нельзя желать плохого окружающим людям – в том числе и тем, кто этого заслуживает – даже в мыслях: по закону бумеранга зло обязательно вернется обратно – то есть, к вам.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 25 августа для Близнецов
Удача будет сопутствовать тем, кто занимается бизнесом и финансами: можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, делать инвестиции в строительство, покупать и продавать недвижимость.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 25 августа для Раков
Как на работе, так и в семье, не стоит принимать сторону одной из конфликтующих сторон – они в конце концов помирятся, а вы рискуете отказаться без вины виноватым.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 25 августа для Львов
Укрепить репутацию лидера можно очень просто: нужно прийти на помощь тем, кто в этом нуждается и попросить о содействии, и окружающие непременно оценят такую линию поведения.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 25 августа для Дев
Не стоит не только грубить окружающим вас людям, но и просто разговаривать с ними на повышенных тонах – так можно легко нарушить хрупкое равновесие и гармонию в отношениях.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 25 августа для Весов
Возможности, которые будут предоставлены в этот день, уникальны, да и повторятся они нескоро, если это вообще когда-нибудь случится, поэтому грех ими не воспользоваться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 25 августа для Скорпионов
Раздражение, без которого сегодня никак не удастся обойтись, необходимо направить в мирное русло – например, на решение профессиональных задач или домашние хлопоты.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 25 августа для Стрельцов
День четко разделится на две части, и если утром вы почувствуете нервозность и напряжение, то уже после обеда удастся расслабиться и провести вечер в состоянии релакса.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 25 августа для Козерогов
Не стоит заключать договоры, необходимость которых возникнет внезапно: вы не получите время на обдумывание и в результате можете сделать ошибку, приняв желаемое за действительное.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 25 августа для Водолеев
Не стоит общаться с человеком, который заведомо вызывает у вас раздражение: жизнь не настолько длинна, чтобы позволить себе тратить ее на заведомо неприятные вещи.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 25 августа для Рыб
День благоприятен для любых финансовых операций: можно покупать и продавать, заключать долговременные договоры, а также брать деньги в кредит и выплачивать старые долги.
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