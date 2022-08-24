Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: день чистой и доброй энергетики

День чистой и доброй энергетики, в течение которого под запретом находится грубость, резкие высказывания, агрессивное поведение.

Всего, что может задеть или обидеть других людей, необходимо избегать. Тех, кому удастся сохранить внутреннюю гармонию, ждет профессиональный успех и финансовая прибыль.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 августа для Овнов

Не стоит негативно реагировать на неадекватное поведение окружающих – получится себе дороже, лучше обходить людей, представляющих опасность – даже потенциальную – стороной.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 августа для Тельцов

Нельзя желать плохого окружающим людям – в том числе и тем, кто этого заслуживает – даже в мыслях: по закону бумеранга зло обязательно вернется обратно – то есть, к вам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 августа для Близнецов

Удача будет сопутствовать тем, кто занимается бизнесом и финансами: можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, делать инвестиции в строительство, покупать и продавать недвижимость.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 августа для Раков

Как на работе, так и в семье, не стоит принимать сторону одной из конфликтующих сторон – они в конце концов помирятся, а вы рискуете отказаться без вины виноватым.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 августа для Львов

Укрепить репутацию лидера можно очень просто: нужно прийти на помощь тем, кто в этом нуждается и попросить о содействии, и окружающие непременно оценят такую линию поведения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 августа для Дев

Не стоит не только грубить окружающим вас людям, но и просто разговаривать с ними на повышенных тонах – так можно легко нарушить хрупкое равновесие и гармонию в отношениях.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 августа для Весов

Возможности, которые будут предоставлены в этот день, уникальны, да и повторятся они нескоро, если это вообще когда-нибудь случится, поэтому грех ими не воспользоваться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 августа для Скорпионов

Раздражение, без которого сегодня никак не удастся обойтись, необходимо направить в мирное русло – например, на решение профессиональных задач или домашние хлопоты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 августа для Стрельцов

День четко разделится на две части, и если утром вы почувствуете нервозность и напряжение, то уже после обеда удастся расслабиться и провести вечер в состоянии релакса.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 августа для Козерогов

Не стоит заключать договоры, необходимость которых возникнет внезапно: вы не получите время на обдумывание и в результате можете сделать ошибку, приняв желаемое за действительное.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 августа для Водолеев

Не стоит общаться с человеком, который заведомо вызывает у вас раздражение: жизнь не настолько длинна, чтобы позволить себе тратить ее на заведомо неприятные вещи.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 августа для Рыб

День благоприятен для любых финансовых операций: можно покупать и продавать, заключать долговременные договоры, а также брать деньги в кредит и выплачивать старые долги.

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