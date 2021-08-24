Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: день, когда каждый получит важный жизненный урок

Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: день, когда каждый получит важный жизненный урок

День, символом которого является зеркало, отражает состояние дел в жизни каждого.

Его события являются символом того, что с нами происходит: чем добрее мы к окружающим, тем больше приятных знаков внимания получим от судьбы, и наоборот – негатив покажет, что с нами что-то не так. Можно сказать, что каждый из нас получит важный жизненный урок, из которого необходимо сделать серьезные выводы.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 25 августа для Овнов

На окружающих вас людей сегодня особой надежды нет – у них, как говорят в народе, будет семь пятниц на неделе, поэтому рассчитывать – прежде всего в профессиональных вопросах – придется исключительно на себя.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 25 августа для Тельцов

Прежде чем приступать к работе над новым – перспективным – проектом, проанализируйте итоги предыдущих дел – это поможет вам избежать совершенных ранее ошибок и справиться с новыми задачами на "отлично".

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 25 августа для Близнецов

Сегодня, несмотря на послепраздничный день, нельзя тратить время на раскачку – необходимо с самого утра составить максимально подробный план и активно действовать в соответствии с его пунктами.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 25 августа для Раков

В отношениях с окружающими людьми придерживайтесь принципа "доверяй, но проверяй": вполне возможно, что человек, к мнению которого вы – по ошибке – решите прислушаться, и сам заблуждается.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 25 августа для Львов

Важно обратить внимание на сон, приснившийся вам нынешней ночью: в нем вполне может содержаться подсказка относительно того, как поступить в непростой жизненной ситуации, в которую поставила вас жизнь.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 25 августа для Дев

Несмотря на начало рабочей недели, день не подходит для серьезных профессиональных дел: лучше взять отгул и посвятить его отдыху или, коль скоро сидеть без дела будет совсем невмоготу, заняться хозяйством.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 25 августа для Весов

От общения с окружающими людьми ждать добра сегодня не приходится, поэтому лучше свести его к минимуму – причем это касается не только коллег или знакомых, но и родственников.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 25 августа для Скорпионов

Сложатся благоприятные условия для подготовки к реализации важного проекта, старт которого намечен на ближайшее время: у вас еще есть возможность довести все необходимые для этого дела до совершенства.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 25 августа для Стрельцов

Лучший способ ничего не успеть и провести день в бесплодных попытках выполнить то, что запланировано на сегодня – начать делать сразу несколько дел одновременно: необходимо сосредоточиться на одном.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 25 августа для Козерогов

Не стоит бороться с ленью, которая может накрыть вас с самого утра: дайте себе возможность отдохнуть, вы слишком редко это делаете – все ваше время традиционно поглощает работа.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 25 августа для Водолеев

Сегодня не стоит заниматься важными и ответственными делами – проку от них все равно не будет, но и предаваться безделью не следует – лучше найти себе необременительное занятие, которое отвлечет от грустных мыслей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 25 августа для Рыб

Нежелательно браться за важные дела и принимать серьезные решения: уровень концентрации окажется настолько низким, что вам не удастся сосредоточиться на необходимых действиях и мыслях.

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