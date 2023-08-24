Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: день, когда все начинания ждет успех

День благоприятен для начала новых дел: любой – даже бытовой – проект, взятый в этот день в работу, обязательно принесет успех.
Можно также приступать к строительству дома или дачи, открывать свое дело или бизнес. Прилив сил, который многие почувствуют в это время, необходимо направить на добрые дела – со временем они вернутся к своим «авторам» сторицей.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 25 августа для Овнов
Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, позволит решить много профессиональных вопросов, а ближе к вечеру переделать еще и массу домашних дел.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 25 августа для Тельцов
Звезды рекомендуют вам вспомнить о человеке, которого вы, находясь под влиянием плохого расположения духа, обидели, и найти способ с ним помириться, признав свою ошибку и извинившись.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 25 августа для Близнецов
Тем из вас, кто решил сменить место своего жительства, найдите способ облегчить себе эту задачу – например, попробуйте найти удовольствие в делах, которые вас утомляют.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 25 августа для Раков
На сюрприз, который сделает вам сегодня любимый человек, необходимо отреагировать с максимальной радостью, даже если на самом деле вы мечтали о чем-то другом – не стоит его обижать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 25 августа для Львов
День благоприятен для любых начинаний – как профессионального, так и личного свойства: можно не только приступать к реализации новых проектов, но и принимать признание в любви.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 25 августа для Дев
Можно – и нужно – говорить с начальством на любые волнующие вас темы, например, новой должности или повышения заработной платы – скорее всего, ко всем просьбам оно отнесется благосклонно.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 25 августа для Весов
Вы можете увлечься человеком, который недавно появился в вашем кругу, а уж превратятся ваши отношения в бурный роман или ограничатся приятным, но непродолжительным флиртом, зависит только от вас.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 25 августа для Скорпионов
С самого утра вами будут овладевать благие намерения, которым не стоит противиться: если вам захочется кому-то помочь – морально или материально – обязательно сделайте это.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 25 августа для Стрельцов
Хорошее время для повышения собственной самооценки: любое дело, за которое вы возьметесь, увенчается успехом, и значительная часть такого результата будет обусловлена вашими талантами и способностями.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 25 августа для Козерогов
Рассказывая начальству о своих достижениях, нельзя скромничать, но и умалчивать о заслугах своих коллег тоже не рекомендуется, иначе в будущем вы не сможете рассчитывать на их поддержку.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 25 августа для Водолеев
Сделанное в этот день добро – впрочем, как и зло – обязательно вернется сторицей, поэтому стоит, не задумываясь, оказать помощь тем, кто вас о ней попросит, и не допускать негатива даже в мыслях.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 25 августа для Рыб
День – разумеется, по возможности – рекомендуется провести с семьей: ваше профессиональное рвение похвально, но и о близких людях тоже забывать не стоит – без вашего внимания они чахнут.
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