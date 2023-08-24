Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: день, когда все начинания ждет успех

День благоприятен для начала новых дел: любой – даже бытовой – проект, взятый в этот день в работу, обязательно принесет успех.

Можно также приступать к строительству дома или дачи, открывать свое дело или бизнес. Прилив сил, который многие почувствуют в это время, необходимо направить на добрые дела – со временем они вернутся к своим «авторам» сторицей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 августа для Овнов

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, позволит решить много профессиональных вопросов, а ближе к вечеру переделать еще и массу домашних дел.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 августа для Тельцов

Звезды рекомендуют вам вспомнить о человеке, которого вы, находясь под влиянием плохого расположения духа, обидели, и найти способ с ним помириться, признав свою ошибку и извинившись.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 августа для Близнецов

Тем из вас, кто решил сменить место своего жительства, найдите способ облегчить себе эту задачу – например, попробуйте найти удовольствие в делах, которые вас утомляют.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 августа для Раков

На сюрприз, который сделает вам сегодня любимый человек, необходимо отреагировать с максимальной радостью, даже если на самом деле вы мечтали о чем-то другом – не стоит его обижать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 августа для Львов

День благоприятен для любых начинаний – как профессионального, так и личного свойства: можно не только приступать к реализации новых проектов, но и принимать признание в любви.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 августа для Дев

Можно – и нужно – говорить с начальством на любые волнующие вас темы, например, новой должности или повышения заработной платы – скорее всего, ко всем просьбам оно отнесется благосклонно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 августа для Весов

Вы можете увлечься человеком, который недавно появился в вашем кругу, а уж превратятся ваши отношения в бурный роман или ограничатся приятным, но непродолжительным флиртом, зависит только от вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 августа для Скорпионов

С самого утра вами будут овладевать благие намерения, которым не стоит противиться: если вам захочется кому-то помочь – морально или материально – обязательно сделайте это.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 августа для Стрельцов

Хорошее время для повышения собственной самооценки: любое дело, за которое вы возьметесь, увенчается успехом, и значительная часть такого результата будет обусловлена вашими талантами и способностями.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 августа для Козерогов

Рассказывая начальству о своих достижениях, нельзя скромничать, но и умалчивать о заслугах своих коллег тоже не рекомендуется, иначе в будущем вы не сможете рассчитывать на их поддержку.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 августа для Водолеев

Сделанное в этот день добро – впрочем, как и зло – обязательно вернется сторицей, поэтому стоит, не задумываясь, оказать помощь тем, кто вас о ней попросит, и не допускать негатива даже в мыслях.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 августа для Рыб

День – разумеется, по возможности – рекомендуется провести с семьей: ваше профессиональное рвение похвально, но и о близких людях тоже забывать не стоит – без вашего внимания они чахнут.

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