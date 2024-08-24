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Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей

Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей

Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака

День усиления умственных и интеллектуальных способностей, чем необходимо воспользоваться во всех сферах жизни. 

Мудрость откроется даже самым недалеким людям – стоит воспользоваться открывшимися возможностями, чтобы, несмотря на выходной, сделать работу, требующую недюжинных интеллектуальных усилий – другого столь же удачного времени придется ждать довольно долго. 

Овен 

День, который необходимо посвятить решению давно назревших бытовых и хозяйственных вопросов– дальнейшее пренебрежение ими может привести к коллапсу в отдельно взятой квартире. 

Телец 

Не стоит принимать важные решения – как профессионального, так и житейского свойства, зато можно тщательно – до мельчайших деталей – их продумать, чтобы впоследствии не ошибиться. 

Близнецы 

Вам сегодня лучше не браться за решение важных вопросов, даже если они будут касаться быта: свойственная вам в это время рассеянность может привести к досадным ошибкам, которые не удастся исправить. 

Рак 

Будьте максимально внимательны к информации, которая поступит к вам в это время: среди совершенно бесполезных сведений, могут оказаться очень важные для вас факты, которые помогут решить важный вопрос. 

Лев 

Не самое подходящее время для решения глобальных – пусть и бытовых – задач: сейчас лучше «разменяться» на мелкие дела, которые, тем не менее, обязательно нужно сделать на «отлично». 

Дева 

Особенно внимательно отнеситесь к новым знаниям, которые получите в это время, они не окажутся бесполезной теорией – очень в ближайшее время вы найдете им реальное применение. 

Весы 

Ваша задача – оказать помощь человеку, который к вам за ней обратится. Причем, она не обязательно должна быть материальной, доброе слово и своевременный совет могут значить гораздо больше. 

Скорпион 

Нежелательно вмешиваться с чужие конфликты, даже если вам покажется, что одну из его сторон несправедливо обижают – скорее всего, у ситуации есть подводные камни, искажающие ее восприятие вами. 

Стрелец 

Общение с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людям, даже если вы вынуждены жить рядом с ними, лучше свести к минимуму – оно чревато серьезным конфликтом. 

Козерог 

В этот день важно соблюдать умеренность во всем – особенно проявлении эмоций и даже пищевом рационе: любая чрезмерность может привести к непредсказуемым – неприятным – последствиям. 

Водолей 

В том, что слово не воробей, вам сегодня предстоит убедиться на собственном опыте, если, конечно, вы не возьмете за правило сначала несколько раз думать и только потом – говорить. 

Рыбы 

Стена непонимания, которая в этот день будет стоять между вами и окружающими людьми, не даст возможности решить важные вопросы, поэтому необходимо перенести их на другое время. 

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