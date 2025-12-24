Гороскоп на 25 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно получить ответы на важные вопросы

Гороскоп на 25 декабря / © Credits

В решении важных жизненных и профессиональных вопросов желательно обращаться не к разуму и логике, которые сегодня могут дать сбой, а к интуиции и даже к экстрасенсорным способностям, которые многие с большой долей вероятности ощутят в это время — кстати, с их помощью можно будет не только ответить на важные вопросы, но и найти пропавшие вещи.

Овен

На этот день не стоит планировать реализацию новых проектов — на успех в этом вопросе рассчитывать не приходится, поэтому лучше довести до ума уже начатые дела, которые залежались в так называемом долгом ящике.

Телец

Не стоит грубить окружающим людям, даже если они, на ваш взгляд, достойны такого — прямо скажем, не самого лучшего — отношения: зачем множить зло, если можно просто не обратить внимание на чужой негатив.

Близнецы

Сосредоточиться на решении важного вопроса поможет уединение, для которого нужно найти время, несмотря на праздничный день: не отвлекаясь на пустые разговоры, можно сохранить энергию для серьезных дел.

Рак

Велика вероятность получения предложения, от которого нельзя будет отказаться: новая должность с гораздо большим, чем нынешний, окладом, или переходят на более перспективное место работы соблазнят кого угодно.

Лев

День, когда при первой же возможности — а она обязательно возникнет в праздничный день — необходимо отложить все, даже очень важные, дела и отдохнуть, в противном случае можно совершенно выбиться из сил.

Дева

Сегодня ответы на все жизненно важные вопросы вам даст подсознание — главное, вовремя обратиться к нему со своим запросом и обратить внимание на знаки-ответы, которые могут принять самый неожиданный вид.

Весы

Необходимо принять к сведению любые факты, которые станут вам известны в этот день –не сейчас, так со временем они могут оказаться очень важными для решения серьезных жизненных или профессиональных вопросов.

Скорпион

День удачен для работы над новыми деловыми и бизнес-проектами — условия для этого сложатся максимально благоприятные, так что не стоит терять время понапрасну — нужно сразу же, без раскачки, браться за дело.

Стрелец

Сегодня, как н странно это прозвучит, нежелательно заниматься благотворительностью, отдавая вещи, пропитанные вашей энергетикой, другим людям — это может негативно сказать на вашем самочувствии.

Козерог

Постарайтесь как можно лучше и качественнее выполнить задание, полученное от начальства, так вы сможете привлечь к себе его внимание и, как следствие, получите новую должность с соответствующей зарплатой.

Водолей

Прислушавшись к словам окружающих вас людей, даже если они не будут непосредственно касаться вас, вы — совершенно неожиданно! — сможете найти ответ на интересующий вас вопрос и воспользоваться таким советом.

Рыбы

Неожиданное появление человека из прошлого даст возможность пережить приятные воспоминания, но на продолжение былого романа рассчитывать, увы, не приходится, так что не стоит питать пустых надежд.

