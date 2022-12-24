Гороскоп на 25 декабря для всех знаков Зодиака: день контрастных состояний

Эмоционально неровный день, в котором найдется место для проявления крайностей – как в негативную, так и в позитивную сторону.

Начнется он со знака "минус", когда раздражительность и агрессия могут зашкаливать, но потом маятник настроений в обществе резко качнется в сторону знака "плюс", поэтому все конфликты, наметившиеся с утра, не получат развития и довольно быстро урегулируются. Энергии будет немного, поэтому серьезных усилий – особенно физических – лучше избегать.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 декабря для Овнов

День как нельзя лучше подходит для того, чтобы – пусть не сразу, а постепенно – перейти на здоровое питание: уже сегодня можно исключить из своего рациона вредные продукты, заменив их овощами и фруктами.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 декабря для Тельцов

Решив заняться спортом, помните, что чрезмерная ретивость в этом плане чревата травмами и растяжениями, поэтому не стоит устанавливать олимпийские рекорды – избегайте серьезных нагрузок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 декабря для Близнецов

Тем представителям вашего знака, кто не может найти выход из запутанной житейской ситуации, можно обратиться за советом к снам или гаданиям: в них могут содержаться важные подсказки на этот счет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 декабря для Раков

Сегодня не стоит спускать обиду никому – даже самому близкому человеку, в противном случае такой стиль общения может войти у него в привычку, а это вряд ли пойдет на пользу вашим отношениям.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 декабря для Львов

Чем бы вы сегодня ни занимались – даже если речь будет идти о простых домашних заботах – вам понадобится уверенность в своих силах, а иначе даже простой обед окажется приготовить не под силу.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 декабря для Дев

Не стоит идти на принцип, особенно если предмет спора не имеет для вас особенного значения: уступив, вы сохраните лад в отношениях, и при этом ничего не потеряете, что для представителей вашего знака особенно важно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 декабря для Весов

Занимаясь домашними делами, старайтесь не перетруждаться: в конце концов, они от вас никуда не убегут – то, что начато сегодня, можно будет закончить в следующие выходные, а здоровье надо беречь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 декабря для Скорпионов

Не стоит доводить начатую работу до совершенства, поскольку времени и сил на это уйдет много, а достичь желаемого результата все равно не удастся, к тому же легкая нотка небрежности придаст ей своеобразное очарование.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 декабря для Стрельцов

Не следует поддаваться эмоциям, которые будут пытаться взять над вами верх: уступив им, вы потеряете добрую половину дня, которую в противном случае могли бы потратить на важные – и приятные – занятия.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 декабря для Козерогов

Несмотря на выходной, сегодня лучше отказаться от встреч с друзьями и посиделок с членами своей семьи: напряжение, которое будет ощущаться в общении, может привести к серьезному – и никому не нужному – конфликту.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 декабря для Водолеев

От похода в парикмахерскую представителям вашего знака лучше отказаться: любые манипуляции с волосами, во-первых, вас не украсят, а во-вторых, отнимут энергию, которой сегодня и так недостаточно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 декабря для Рыб

Если вы не уверены в том, что сможете оставаться сдержанными в любой ситуации, лучше откажитесь от общения с людьми, даже если речь идет о случайных прохожих – лучше проигнорируйте их и пройдите мимо.

Читайте также: