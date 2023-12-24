Гороскоп на 25 декабря для всех знаков Зодиака: день повторяющихся ситуаций

День повторяющихся ситуаций, которые – с большой долей вероятности – уже случались с вами в прошлом.

Как правило, они даются нам не для того, чтобы поностальгировать – таким образом нас возвращают к возможности дать правильный ответ на существенный, но пока еще не решенный нами вопрос. Также можно – и нужно – заниматься творчеством: оно станет лучшим релаксом для всех.

Овен

Ситуация, в которую вы можете попасть сегодня, скорее всего, уже случалась с вами несколько лет назад, но только сегодня вы поймете, как должны были поступить тогда – не оплошайте хотя бы сейчас.

Телец

Принимая серьезное решение, которое никак нельзя будет отложить, постарайтесь не торопиться и тщательно взвесить все «за» и «против»., чтобы впоследствии не жалеть о своей неосмотрительности.

Близнецы

День – по той причине, что он праздничный – не подходит для решения профессиональных вопросов, но разрабатывать тактику и стратегию выхода из этой ситуации вам никто не запретит, чем и стоит заняться.

Рак

Необходимо рассмотреть возможность возвращения к делу, от которого вы отказались некоторое время назад: возможно, пришла пора завершить его воплощение в жизнь уже с завтрашнего дня.

Лев

Судьба предоставит вам удачную возможность устроить свою личную жизнь – главное, не упустить его, что вполне может произойти, если вы будете встречать новых знакомых не по уму, а по одежке.

Дева

В отношениях с близкими людьми важно не давать возможности былым обидам поднять голову – они могут навредить и без того хрупким отношениям, которые вы старательно выстраивали долгое время.

Весы

Общаясь с людьми – в этот день преимущественно по личным поросам – используйте не только таланта красноречия, но и дипломатические способности, которыми наделила вас природа – грубости вам не простят.

Скорпион

Если вы давно хотели помириться с кем-то из близких, но не были уверены в том, что он охотно пойдет навстречу, воспользуйтесь энергиями нынешнего дня – они будут способствовать улаживанию конфликтов.

Стрелец

Хороший день для того, чтобы продемонстрировать миру свои таланты: вполне вероятно, что творчество, которым вы увлекаетесь в свободное от работы время, станет основным – бюджетообразующим – занятием.

Козерог

Праздничные дни для вас являются своеобразным испытанием – будучи поневоле отлученными от основной работы, вы чувствуете себя неуютно: используйте время для общения с приятными вам людьми.

Водолей

В последнее время вы с любимым человеком – не по своей вине – стали отдаляться друг от друга: вместо того, чтобы обижаться, поговорите и выясните причины отсутствия взаимопонимания.

Рыбы

День благоприятен для того, чтобы приготовиться к начинающейся завтра рабочей неделе: в праздничный день делать этого не хочется, но другого времени для такого занятия у вас просто не будет.

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