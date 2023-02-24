Гороскоп на 25 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда помощь другим принесет радость

День идеально подходит для благотворительности – она принесет не только пользу нуждающимся, но и радость тем, кто творит добро.

Также желательно сделать все, чтобы примерное во всех отношениях поведение не противоречило, а соответствовало внутреннему состоянию: нельзя никого обсуждать и осуждать, сплетничать и распространять слухи, "дружить" с одними против других. Вероятность обострения экстрасенсорных способностей сделает возможным предвидение событий будущего – важно обратить на него внимание.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 февраля для Овнов

Высказывать замечания окружающим людям необходимо не в резкой – увы, привычной для вас – форме, а мягко и ненавязчиво – в таком случае вам не придется особенно напрягаться – вас поймут с полуслова.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 февраля для Тельцов

Излишняя самоуверенность может быть принята близкими вам людьми как желание навязать им свою волю, поэтому они будут противиться такой линии поведения всеми доступными им способами.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 февраля для Близнецов

Выходной день – благоприятное время для того, чтобы уделить время своей семье, прежде всего детям – почитайте с ним, погуляйте, поиграйте или посмотрите хороший мультфильм.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 февраля для Раков

Если в отношениях с партнером накопились неразрешимые, на ваш взгляд, проблемы, самое время обсудить их, а не загонять вглубь – это может привести к серьезному конфликту, вплоть на расставания.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 февраля для Львов

Хорошее настроение, сопровождающее вас с самого утра, поможет решить все вопросы этого дня – прежде всего личные и бытовые – главное, не брать на себя чужую нагрузку, даже если речь будет идти о ваших домашних.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 февраля для Дев

При необходимости принять важное жизненное решение, сделайте это именно сегодня – звезды сойдутся таким образом, что из нескольких вариантов удастся выбрать единственно верный.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 февраля для Весов

День – несмотря на статус выходного – благоприятен для начинаний профессионального свойства: стоит обратить внимание на проект, к которому вы до сих пор не знали, как подступиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 февраля для Скорпионов

Отношения с другими людьми будут складываться в соответствии с принципом "как аукнется, так и откликнется": чем лучше вы будете говорить об окружающих, тем больше добрых слов услышите в свой адрес.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 февраля для Стрельцов

Прежде чем кому-то что-то пообещать, хорошо подумайте и взвесьте свои силы, чтобы понять, сможете ли вы сдержать слово, в противном случае в следующий раз вам просто не поверят.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 февраля для Козерогов

День благоприятен для благотворительности: помощь, оказанная сегодня кому-то из окружающих вас людей, обязательно будет вознаграждена, так что не стоит на нее скупиться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 февраля для Водолеев

Несмотря на выходной, успех ждет любую скрупулезную работу: на первый взгляд она может показаться рутинной и монотонной, тем не менее, сделав ее, вы расчистите место для более серьезных занятий.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 февраля для Рыб

Вдохновение, которое посетит вас в этот день, сделает возможным любой творческий прорыв: даже если обычно вы не используете в работе креатив, сегодня он будет вам необходим.

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