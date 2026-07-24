Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявить сострадание

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По отношению к окружающим людям, кем бы они нам ни приходились, нужно испытывать только милосердие и сострадание: при этом незнакомцы достойны его не меньше, чем близкие или друзья.

Несмотря на позитивные энергии дня, ожидать соответствующего отношения от каждого, кто встретится нам на пути, не стоит — возможны не только недружественные выпады, но и откровенные провокации, на которые нельзя отвечать — последствия могут оказаться неприятными и даже опасными.

Овен

Самым деструктивным, а потому неприемлемым чувством в этот день является жалость, причем не к другим, а к себе: его ни в коем случае нельзя допускать, потому что оно не позволит преуспеть в работе и бизнесе.

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Телец

В этот день убедиться в том, что в некоторых ситуациях лучше помалкивать, представителям знака придется на собственном опыте: неосторожное высказывание может стать причиной серьезной неприятности.

Близнецы

Не стоит верить на слово малознакомым и уж тем более незнакомым людям, которые попросят вас о материальной помощи: в этот день активизируются мошенники всех мастей, и вы неожиданно для себя можете стать их жертвой.

Рак

Энергию, которая может переполнять представителей знака в этот день, тем не менее, необходимо расходовать экономно — только на важные профессиональные проекты, не распыляясь на незначительные дела.

Лев

Не стоит стесняться свойственной вам от природы доброты — окружающие ни в коем случае не сочтут их слабостью, напротив, начнут больше уважать вас за качества, наличие которых они, возможно, у вас и не подозревали.

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Дева

Близких людей, как ни странно это прозвучит, сегодня лучше держать на расстоянии — так вам удастся сохранить с ними хорошие отношения, не поссорившись из-за мелочей, которые покажутся вам очень важными.

Весы

Предстаивтелям знака необходимо категорически избегать раздражения, даже если объективно оно будет иметь под собой основание: его результатом может стать серьезный конфликт, которые не удастся урегулировать.

Скорпион

Чем бы в этот день ни занимались, главное — не торопиться: в спешке вы можете совершить ошибку, которую придется долго исправлять, хотя потраченные на это силы можно потратить с гораздо большей пользой.

Стрелец

Возможно, родные люди будут сегодня чересчур резки по отношению к вам — скорее всего, у них есть на то уважительные причины: их что-то беспокоит, поэтому они так неадекватно на все реагируют — войдите в их положение.

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Козерог

Выбирая подарок для любимого человека, ни к кому не обращайтесь за советом — доверьтесь собственному вкусу и накопленной информации о его пристрастиях и увлечениях, вам удастся отыскать настоящий шедевр.

Водолей

В последнее время вы так много и — что немаловажно — эффективно работали, что вне всяких сомнений заслужили полноценный отдых — можно начинать планировать отпуск и отправляться в увлекательное путешествие.

Рыбы

Не стоит пытаться успеть везде, правильной тактикой будет выбрать одну — приоритетную — цель и двигаться именно в этом направлении, на время отодвинув в сторону остальные дела, так вам удастся достичь успеха.

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