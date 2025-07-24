Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно составлять планы на будущее

Гороскоп на 25 июля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Какими бы ни были ваши намерения — грандиозными или не очень — ни в коем случае нельзя рассказывать о них кому бы то ни было, включая даже самых близких — родных и любимых — людей.

И дело даже не в том, что вас могут сглазить, хотя такая вероятность тоже есть. Но со словами уйдет энергия, необходимая для совершения поступков.

Овен

Контролировать свои эмоции важно в любой день, но сегодня — особенно: не сдержавшись и вспылив, вы можете всерьез и надолго поссориться с близким человеком, примирение с которым станет серьезной проблемой.

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Телец

Приступая к реализации важного проекта, над подготовкой которого вы работаете давно, сделайте мощный рывок на старте, тогда к финишу удастся прийти быстро, успешно завершив все необходимые для этого этапы.

Близнецы

Чтобы апатия, проявление которой вы можете почувствовать с самого утра, не помешала работать над достижением важной цели, которые вы перед собой поставили, необходимо преодолеть ее любыми способами.

Рак

Ни в коем случае нельзя отступать от принятого ранее решения, даже если все вокруг будут единогласно уговаривать вас так поступить, — поддавшись чужому вилянию, впоследствии вы не сможете себе этого простить.

Лев

Первая половина дня не будет богатой событиями — поэтому в это время, несмотря на будний день, можно отдохнуть, а заодно и приготовиться к важной встрече, которая, возможно, произойдет после обеда.

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Дева

Тем, кто давно подумывает о смене рабочего места, а то и профессиональной деятельности в целом, можно начинать постепенно воплощать свой план в жизнь — искать свободные вакансии и рассылать свое резюме.

Весы

Выполнить сложную задачу, которую поставило перед вами начальство, можно будет только тщательно распланировав и рассчитав каждое свое действие — спонтанные действия окажутся ошибочными.

Скорпион

Нынешний день вам — разумеется, по возможности — лучше провести в одиночестве: наедине с самим собой вы сможете не только обрести душевное спокойствие, но и найти ответы на очень важные для вас вопросы.

Стрелец

Звезды советуют вам освятить день урегулированию вопросов личной жизни: похоже, вам давно необходимо серьезно поговорить с любимым человеком, затронув темы, о которых вы умалчиваете.

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Козерог

Появление человека из прошлой жизни, которого вы давно не видели, может дать надежду на возобновление прежних отношений, но, скорее всего, это всего лишь иллюзия, поэтому не стоит попадать под ее влияние.

Водолей

Налегать на работу в последний день рабочей недели нет никакой необходимости — все равно толку от усилий не будет, поэтому имеет смысл начинать постепенно входить в неспешный режим уикенда.

Рыбы

От романтических свиданий лучше отказаться — неожиданная и при этом совершенно бессмысленная ссора может привести к затяжному конфликту, так что не стоит рисковать дорогими вам отношениями.

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