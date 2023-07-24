Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: один из самых опасных дней лунного календаря

Как правило, в такое время мы страдаем от сомнений, легко заблуждаемся и верим в обман, что делает нас легкой добычей для мошенников. Тем не менее, проявляя известную долю осторожности, вполне можно уберечь себя и близких людей от опасности. Главное, не доверять тем, кто обещает быструю выгоду от несложного проекта, и верить в себя и свои силы, несмотря ни на что.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 июля для Овнов

Не стоит делать того, чего вы не хотите, даже если окружающие станут убеждать вас в том, что это необходимо: толку от такой работы все равно не будет, а вот настроение всерьез испортится.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 июля для Тельцов

Почувствовав, что вас накрывает раздражительность, постарайтесь дистанцироваться от окружающих вас людей – особенно это касается близких, ссора с которыми может больно ударить по вашим отношениям.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 июля для Близнецов

Сегодня вы можете оказаться на эмоциональных «качелях», которые будут испытывать вас на прочность: поскольку совсем избежать их негативного влияния, снизьте хотя бы амплитуду: старайтесь меньше переживать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 июля для Раков

Не стоит отвечать злом на зло: во-первых, вы, будучи одним из самых миролюбивых знаков, вы вряд ли сможете это сделать, а во-вторых, реакция оппонента может оказаться непредсказуемой.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 июля для Львов

Любое предложение заработать, ничего для этого не делая, необходимо подвергать сомнению и тщательному анализу: согласившись на него сходу, вы рискуете не приобрести, а потерять имеющие у вас финансы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 июля для Дев

Ни в коему случае нельзя бросать проект, над которым вы сейчас работаете, даже если вам покажется, что у него нет никаких перспектив: впоследствии выяснится, что до достижения поставленной цели осталось два шага.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 июля для Весов

Несмотря на таланты дипломата и миротворца, которыми вы обладаете, постарайтесь не применять их, если речь будет идти о конфликте между близкими вам людьми – до добра это вас не доведет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 июля для Скорпионов

Критику со стороны коллег, которую вы можете услышать в этот день, не стоит принимать слишком близко к сердцу, как и полностью сбрасывать со счетов: доля истины в ней будет, поэтому над ней нужно подумать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 июля для Стрельцов

Работая над новым проектом, сумейте вовремя остановиться: улучшать то, что и так выглядит довольно неплохо, можно до бесконечности, в то время как силы и время можно потратить на более продуктивное занятие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 июля для Козерогов

Не стоит на ровном месте ссориться с близким человеком, но уж коль скоро это произойдет, нужно прислу4шаться к тому, что он будет говорить под влиянием эмоций – вас ждет много неожиданностей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 июля для Водолеев

Энергию, в которой не будет недостатка в этот день, необходимо направлять на решение важных вопросов, на распыляясь на занятия, которые вполне могут подождать до более спокойного в энергетическом плане время.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 июля для Рыб

Несмотря на то, что вам нужно решить важный вопрос с непосредственным начальником, сегодня лучше не попадаться ему на глаза: под влиянием плохого настроения он может несправедливо вас в чем-нибудь упрекнуть.

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