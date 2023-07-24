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Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: один из самых опасных дней лунного календаря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: один из самых опасных дней лунного календаря

Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака

Один из самых опасных дней лунного календаря, когда силы зла упорно испытывают человека на прочность. 

Как правило, в такое время мы страдаем от сомнений, легко заблуждаемся и верим в обман, что делает нас легкой добычей для мошенников. Тем не менее, проявляя известную долю осторожности, вполне можно уберечь себя и близких людей от опасности. Главное, не доверять тем, кто обещает быструю выгоду от несложного проекта, и верить в себя и свои силы, несмотря ни на что. 

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 июля для Овнов

Не стоит делать того, чего вы не хотите, даже если окружающие станут убеждать вас в том, что это необходимо: толку от такой работы все равно не будет, а вот настроение всерьез испортится.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 июля для Тельцов

Почувствовав, что вас накрывает раздражительность, постарайтесь дистанцироваться от окружающих вас людей – особенно это касается близких, ссора с которыми может больно ударить по вашим отношениям. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 июля для Близнецов

Сегодня вы можете оказаться на эмоциональных «качелях», которые будут испытывать вас на прочность: поскольку совсем избежать их негативного влияния, снизьте хотя бы амплитуду: старайтесь меньше переживать. 

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 июля для Раков

Не стоит отвечать злом на зло: во-первых, вы, будучи одним из самых миролюбивых знаков, вы вряд ли сможете это сделать, а во-вторых, реакция оппонента может оказаться непредсказуемой. 

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 июля для Львов

Любое предложение заработать, ничего для этого не делая, необходимо подвергать сомнению и тщательному анализу: согласившись на него сходу, вы рискуете не приобрести, а потерять имеющие у вас финансы. 

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 июля для Дев

Ни в коему случае нельзя бросать проект, над которым вы сейчас работаете, даже если вам покажется, что у него нет никаких перспектив: впоследствии выяснится, что до достижения поставленной цели осталось два шага. 

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 июля для Весов

Несмотря на таланты дипломата и миротворца, которыми вы обладаете, постарайтесь не применять их, если речь будет идти о конфликте между близкими вам людьми – до добра это вас не доведет. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 июля для Скорпионов

Критику со стороны коллег, которую вы можете услышать в этот день, не стоит принимать слишком близко к сердцу, как и полностью сбрасывать со счетов: доля истины в ней будет, поэтому над ней нужно подумать. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 июля для Стрельцов

Работая над новым проектом, сумейте вовремя остановиться: улучшать то, что и так выглядит довольно неплохо, можно до бесконечности, в то время как силы и время можно потратить на более продуктивное занятие. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 июля для Козерогов

Не стоит на ровном месте ссориться с близким человеком, но уж коль скоро это произойдет, нужно прислу4шаться к тому, что он будет говорить под влиянием эмоций – вас ждет много неожиданностей. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 июля для Водолеев

Энергию, в которой не будет недостатка в этот день, необходимо направлять на решение важных вопросов, на распыляясь на занятия, которые вполне могут подождать до более спокойного в энергетическом плане время. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 июля для Рыб

Несмотря на то, что вам нужно решить важный вопрос с непосредственным начальником, сегодня лучше не попадаться ему на глаза: под влиянием плохого настроения он может несправедливо вас в чем-нибудь упрекнуть. 

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Дата публикации
Просмотры
8767
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